MagentaTV: Kulinarische Highlights, Kult-Stars und gleich mehrere Comebacks

MagentaTV hat für Kundinnen und Kunden auch diesmal zahlreiche Leckerbissen im Programm. Zu den Streaming-Highlights zählt u.a. die Weihnachtsausgabe von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“. Bei dieser kulinarisch wertvollen Entdeckungstour begibt sich Tim Raue ins Feinschmecker-Paradies St. Moritz, wo der Spitzenkoch nach dem authentischen Geschmack des berühmten Schweizer Ferienorts sucht. In dem neuen Spin-off „The Walking Dead: The Ones Who Live“ feiern die „The Walking Dead“-Stars Andrew Lincoln alias Rick Grimes und Danai Gurira alias Michonne Hawthorne ihr Comeback und müssen beweisen, dass ihre Liebe nach all den Jahren noch stark genug ist, um gemeinsam gegen neue Bedrohungen zu kämpfen. Ein Comeback gibt es auch für Adrian Monk: In dem Film „Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie“ ist der geniale, aus der vielfach prämierten Comedy-Crime-Serie „Monk“ bekannte Privatdetektiv erneut zu sehen, um seinen vielleicht letzten Fall zu lösen.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Kulinarische Entdeckungstour im Feinschmecker-Paradies St. Moritz

Für Tim Raue wird ein Traum wahr. In der Weihnachtsausgabe von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ reist der Sternekoch nach St. Moritz, einem der luxuriösesten, zugleich aber auch traditionsreichsten Ferienorte der Schweiz. Hier, wo die Bodenständigkeit der Alpen auf absolute Spitzenküche trifft, sucht der Berliner nach dem authentischen Geschmack des Engadins, eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas.

Raues kulinarische Entdeckungsreise umfasst ausgewählte Top-Restaurants, exquisite Feinkostgeschäfte und gemütliche Gaststätten inmitten einer atemberaubenden Bergwelt. Zu seinen Geschmacks-Highlights zählen eine traditionelle Nusstorte, ein regionaler Rösti-Auflauf sowie eine köstliche Trüffelpizza. Aber auch abseits von Glanz und Glamour sucht der Spitzengastronom das Abenteuer. So wagt er sich auf verschneite Skipisten, begibt sich auf eine rasante Schlittenfahrt und beim Eisangeln auf die Suche nach dem Schatz im Silsersee.

Zu Hause in Berlin heißt es dann, die gesammelten Eindrücke in ein dem Engadin gewidmetes Menü zu verwandeln. Das Ergebnis probieren Tims Ehefrau Katharina und als Gast Marilyn Giacometti, die dafür eigens aus St. Moritz an die Spree gereist ist.

Die Weihnachtsfolge der dritten Staffel des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ können MagentaTV-Kund*innen bereits seit dem 14. Dezember 2023 exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek streamen.

„The Walking Dead: The Ones Who Live“: Spin-off lässt Rick und Michonne zurückkehren

Das „The Walking Dead”-Universum ist legendär – und nun wird es noch einmal erweitert! „The Walking Dead: The Ones Who Live” erzählt die epische Liebesgeschichte von Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne Hawthorne (Danai Gurira) – zwei Charaktere, die die veränderte Welt, in der sie leben, verändert hat. In dem brandneuen Spin-Off kämpfen die einstigen Partner darum, sich nach langer Zeit der Entbehrung endlich wiedersehen zu können.

Seit mehreren Jahren sind sich Rick und Michonne nicht mehr begegnet. Sie wurden durch die räumliche Entfernung und eine scheinbar unaufhaltsame Macht voneinander getrennt und in eine völlig andere Welt geworfen, die auf einem Krieg gegen die Toten erbaut ist. Aber letztlich ist es auch ein Krieg gegen die Lebenden. Können die beiden unter diesen Umständen und allen Hindernissen zum Trotz wieder zusammenfinden? Und wenn ja, sind sie immer noch Liebende oder inzwischen Feinde, sind sie Sieger oder Opfer – oder werden sie am Ende sogar feststellen, dass auch sie zu den „Walking Dead“ gehören?

„The Walking Dead: The Ones Who Live” steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 26. Februar 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten zum Streaming bereit.

„Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie”: Der Kult-Privatdetektiv ermittelt wieder

Bei Fans und Kritikern stand „Monk“ gleichermaßen hoch im Kurs. Basierend auf der mit dem Emmy® Award ausgezeichneten Comedy-Crime-Serie, wird Tony Shalhoub auch in dem Film „Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie“ in seiner ikonischen Rolle als Adrian Monk zu sehen sein.

Adrian Monk, ein brillanter Detektiv mit Zwangsstörungen aus San Francisco, kehrt zurück für einen vielleicht letzten Fall, bei dem es nochmal sehr persönlich wird. Denn seine geliebte Stieftochter Molly (Caitlin McGee), eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet, ist in die Sache verwickelt. Der Film bringt die Originalbesetzung der Serie wieder zusammen: Neben Tony Shalhoub als Adrian Monk und Melora Hardin als seine verstorbene, immer wieder in Visionen auftauchende Frau Trudy Monk zählen zum Cast u.a. Ted Levine (Leland Stottlemeyer), Traylor Howard (Natalie Teeger), Jason Gray-Stanford (Randy Disher) und Hector Elizondo (Dr. Neven Bell). Der Fernsehfilm, der gerade für den Critics Choice Awards 2024 nominiert wurde, entstand nach einer Idee von Serienschöpfer Andy Breckman, welcher als ausführender Produzent erneut verantwortlich zeichnet.

„Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie” ist ab dem 2. Februar 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten für MagentaTV-Kund*innen in der MagentaTV Megathek abrufbar.

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