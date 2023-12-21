Netze-Bilanz 2023: Glasfaser und 5G legen weiter zu

Glasfaser und 5G haben im abgelaufenen Jahr wieder ordentlich zugelegt. Die Telekom hat 2023 mehr als 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse ermöglicht und damit ihre Pläne voll erfüllt. Insgesamt können nun acht Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss buchen. 96 Prozent der Menschen in Deutschland versorgt die Telekom bereits mit 5G.

Die Netze transportierten 2023 deutlich mehr Daten als im Vorjahr. Im Festnetz der Telekom ist das Datenvolumen um 14 Prozent gestiegen. Die Top 3 bei den Anwendungen im Download im Telekom Festnetz waren YouTube, Netflix und Amazon Prime. Im Upload liegen iCloud, Google Cloud und Microsoft Teams vorn. Auch im Mobilfunk lag das Datenvolumen mit fast 2.700 Petabyte deutlich über dem Wert des Vorjahres. Mit dieser Datenmenge könnte man über 500 Milliarden MP3 Musikdateien speichern.

Glasfaserziele erreicht

Beim Glasfaserausbau hat das Netz erneut einen großen Sprung gemacht. Rund 730.000 Kilometer misst das Glasfasernetz der Telekom. In fast 3.500 Städten und Gemeinden hat die Telekom Ortsteile oder ganze Orte ausgebaut. Insgesamt können nun acht Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss buchen. Die Telekom hat mittlerweile 3.000 Gewerbegebiete ans Glasfasernetz angeschlossen.

Beim Ausbau macht die Telekom auch im kommenden Jahr weiter Tempo. Ziel ist es, erneut mehr als 2,5 Millionen neuen Haushalten Glasfaser zu ermöglichen. Damit will die Telekom dann 2024 die Schallmauer von zehn Millionen Glasfaseranschlüssen schaffen.

Glasfasernutzung steigt

Auch bei der Nutzung von Glasfaser steigt die Kurve an. Die Zahl der Verträge ist bei der Telekom über die letzten Quartale kontinuierlich gestiegen. Eine Million Kunden mit Glasfaser-Tarif wird das Unternehmen Anfang 2024 erreichen. Zudem haben bereits mehr als 700.000 Haushalte und Unternehmen einen Anschluss in der Vorvermarktung gebucht.

Partnerschaften sind wichtiges Standbein beim Glasfaserausbau

Neben dem Eigenausbau sind Partnerschaften für die Telekom ein wichtiges Standbein für den Ausbau. Jeder dritte Glasfaseranschluss der Telekom entsteht aktuell im Rahmen einer Kooperation. Insgesamt hat die Telekom rund 40 Partnerschaften für den gemeinsamen Bau, Betrieb oder die Nutzung von Glasfaserinfrastruktur. Darunter sind allein 18 Stadtwerke.

Millionen von Mietern in Deutschland profitieren zudem von der Partnerschaft zwischen der Telekom und dem Spitzenverband der Wohnungsunternehmen in Deutschland, GdW. Wohnungswirtschaften in Braunschweig, Trier oder Wismar haben dem Glasfaserausbau der Telekom schon zugestimmt und die Mieter bekommen kostenfrei einen Glasfaseranschluss. Mit Glasfaser-Gestattungen für mehr als vier Millionen Haushalte, darunter 1,2 Millionen Neuaufträge in diesem Jahr, erreicht die Telekom in diesem Jahr im Bereich der Wohnungswirtschaften einen Meilenstein.

Mobilfunk: 80.000 Antennen funken mit 5G

5G für 96 Prozent der Bevölkerung – dafür sorgen insgesamt über 80.000 5G Antennen. Auf der besonders schnellen 3,6 Gigahertz-Frequenz funken über 10.000 Antennen in mehr als 800 Städten und Kommunen. Und das mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Auch Unternehmen setzen immer mehr auf eine eigene Mobilfunkversorgung. 53 Campus-Netze hat die Telekom mittlerweile realisiert.

Den Datenrekord des Jahres im Mobilfunknetz der Telekom gab es am 10. September. Rund um das Finale der Basketball Weltmeisterschaft der Männer, das die deutsche Mannschaft für sich entscheiden konnte, herrschte Hochbetrieb beim Surfen im Netz der Telekom.

2024 geht die konsequente 5G-Ausrichtung weiter. Im kommenden Jahr sollen auch Privatkunden 5G Standalone (SA) nutzen können. Geschäftskunden der Telekom nutzen die Technologie mit Funktionen wie Network Slicing bereits. Zum Beispiel für die Live-TV-Übertragung von Medien oder in 5G-Campus-Netzen für Industrie und Forschung.

Erste Open RAN Antennen im Live-Netz

Die Telekom hat die ersten ORAN Antennen in ihrem Netz in Betrieb. Der erste Verbund solcher Antennen funkt seit Dezember 2023 im kommerziellen Netz und versorgt Menschen in Neubrandenburg mit Mobilfunk. Nokia und Fujitsu liefern die dafür nötigen Technologie-Komponenten. Open Radio Access Network (ORAN) ist ein offenes Antennen-Zugangsnetz. Anders als bisher funktionieren dabei Komponenten einer Vielzahl verschiedener Technologie-Lieferanten zusammen. Bis Ende 2026 plant die Telekom mehr als 3.000 ORAN-kompatible Antennen-Standorte.

Mehr als 200 Sonderversorgungen

Bei Events und Festivals hat die Telekom in diesem Jahr 226 mal mobile Antennen für eine Sonderversorgung mit Mobilfunk eingesetzt. An den meisten Veranstaltungsorten gibt es bereits eine sehr gute Versorgung. Zusätzliche, temporäre Verstärkungen sind notwendig, um das extrem hohe Datenvolumen bei Veranstaltungen zu managen. Neu im mobilen Einsatz ist der „Micro-Container“ der Telekom. Diese Antenne ist in weniger als einer Stunde aufgebaut und unterstützt LTE und 5G. Den Micro-Container haben Mitarbeiter der Telekom selbst entwickelt.

Bahnstrecken und Autobahnen

Entlang der Verkehrswege steigen die Qualität und die Leistungsfähigkeit des Mobilfunks weiter. Die Telekom hat in diesem Jahr 150 neue Mobilfunkmasten entlang der Schiene gebaut und führt kontinuierlich Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Standorten durch.

Und auch die neu geschlossene Kooperation mit der Autobahn GmbH zeigt Erfolge: Seit Beginn der Zusammenarbeit haben beide Partner bereits 75 neue Standorte für Mobilfunkmasten identifiziert, die gebaut werden sollen. Bis Ende 2024 sollen Standorte für 400 neue Mobilfunkmasten feststehen. Damit wird das mobile Surfen und Telefonieren weiter verbessert.

Standortsuche per Plakat erfolgreich

Die Telekom hat in diesem Jahr eine unkonventionelle Aktion gestartet, um neue Standorte für den Mobilfunk zu finden. In elf Städten und Gemeinden sucht das Unternehmen mit Plakaten und Anzeigen nach Standorten. Die zweite Phase ist Anfang Dezember gestartet und die Resonanz ist für die Telekom überraschend gut. In den ersten zwei Wochen nach Start der Kampagne sind bereits rund 600 Standortvorschläge aus ganz Deutschland eingegangen. In Überlingen am Bodensee kann der erste Standort der Aktion jetzt realisiert werden.

Testsieger in allen relevanten Tests

Das Mobilfunknetz der Telekom hat in diesem Jahr bei allen Netztests abgeräumt. Die Telekom ist Testsieger bei Chip, connect, ComputerBild, Imtest und dem Smartphone Magazin und bekommt ausnahmslos die Bestnote. Dabei steigerte die Telekom die eigene Leistung nochmals und baut den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb weiter aus.

Noch mehr Daten und Fakten zum Netzausbau der Telekom gibt es auch in unserer Netzgrafik 2023 .

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