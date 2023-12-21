Noch mehr Glasfaser für den Landkreis Göppingen

Die Telekom zieht zum Jahresende Bilanz zum Glasfaserausbau in der Gigabitregion Stuttgart: „Auch im Jahr 2023 hält die Telekom mit über 90 Prozent den Löwenanteil aller in der Region neu mit Glasfaser erschlossenen Haushalte, sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die gesamte Branche deutlich komplexer geworden sind, setzen wir die zugesagten Ausbauvorhaben um. Mit unserem Dreiklang aus Kooperationen mit Stadtwerken, gefördertem und Eigenausbau halten wir das Ausbautempo in der Metropolregion hoch.“

Im Landkreis Göppingen können bereits über 13.600 Haushalte einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen.

„Der Glasfaserausbau im Landkreis Göppingen hat vor allem in den vergangenen zwei Jahren an Dynamik gewonnen und der für die nächsten Jahre geplante Ausbau wird die kreisweite Breitbandversorgung weiter voranbringen. Die Kreispolitik sowie die Vertreter der Städte und Gemeinden freuen sich über diese Entwicklung, die auch auf eine erfolgreiche Kooperation mit der Gigabit Region Stuttgart und der Telekom zurückgeführt werden kann“, sagt Landrat Edgar Wolff, Vorsitzender des Zweckverbands Gigabit Landkreis Göppingen.

Ausbauziele für 2024 fest im Blick

Im kommenden Jahr will die Telekom im Landkreis Göppingen weitere rund 3.000 Haushalte im hauptsächlich im eigenen und im geförderten Ausbau mit Glasfaser erschließen. Dabei hatte das Unternehmen alle Ausschreibungen im geförderten Ausbau für Weiße Flecken, Gewerbegebiete und Schulen in neuen Kommunen für sich entschieden. Vorbehaltlich der Überstellung der Förderbescheide kann der Ausbau ab 2024 beginnen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Gigabit Region Stuttgart hatte die Telekom zugesagt, sich zusätzlich zum Eigenausbau auch an Ausschreibungen für den geförderten Ausbau zu beteiligen. Die Qualität im Telekom-Netz kommt auch den Kundinnen und Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute, die Verträge mit der Telekom geschlossen haben, um das Netz für deren Kunden zu nutzen. Durch homogene Ausbaugebiete eines Anbieters innerhalb von Kommunen werden Flickenteppiche bei der Wahl des Kommunikationsanbieters vermieden.

„Wegen der sehr stark gestiegenen Tiefbau- und Kapitalkosten tritt die Marktkonsolidierung früher ein als erwartet. Unter den veränderten Marktbedingungen können wir mit den Ausbaufortschritten in der Region Stuttgart im laufenden Jahr zufrieden sein. Mit der Telekom haben wir einen verlässlichen Ausbaupartner an unserer Seite, der das Erreichen unserer Ziele regionsweit nach Kräften unterstützt“, sagt Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS).

Mobilfunkversorgung weiter ausgebaut

Von den derzeit 106 Mobilfunkstandorten im Landkreis Göppingen sind über die Hälfte bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können gemäß den Kriterien der Bundesnetzagentur rund 80 Prozent der Haushalte superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können. Besonders erfreulich: Mit der Inbetriebnahme von zwei Neubaustandorten im Stadtgebiet Göppingen bieten wir unseren Kunden fortan noch mehr Kapazität und Bandbreite. Weiter wurde mit der Inbetriebnahme eines Mastneubaus bei Ebersbach-Bünzwangen eine Versorgungslücke geschlossen.

Für die kommenden Jahre plant die Telekom für den Landkreis, rund 20 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom auf die Unterstützung durch Kommunen und Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

Auch in diesem Jahr liegt das Mobilfunknetz der Telekom in allen führenden Tests vorn und wurde zum besten Mobilfunknetz in Deutschland gekürt. So zeichnet der aktuelle Chip Mobilfunk-Netztest das Netz der Telekom zum vierzehnten Mal in Folge als bestes Netz aus. In der Metropole Stuttgart erhält das Mobilfunknetz der Telekom ebenfalls die Bestnote und belegt den ersten Platz.

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 178 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. In deren Mobilfunknetz können gemäß der Bewertungskriterien der Bundesnetzagentur aktuell knapp 95 Prozent aller Haushalte 5G nutzen und über 99 Prozent der Bevölkerung 4G/LTE. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. In der Region Stuttgart sind weitere Unternehmen im Glasfaserausbau aktiv.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil