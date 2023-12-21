Stuttgart: Glasfaserausbau kommt voran

Die Telekom zieht zum Jahresende Bilanz zum Glasfaserausbau in der Gigabitregion Stuttgart: „Auch im Jahr 2023 hält die Telekom mit über 90 Prozent den Löwenanteil aller in der Region neu mit Glasfaser erschlossenen Haushalte, sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die gesamte Branche deutlich komplexer geworden sind, setzen wir die zugesagten Ausbauvorhaben um. Mit unserem Dreiklang aus Kooperationen mit Stadtwerken, gefördertem und Eigenausbau halten wir das Ausbautempo in der Metropolregion hoch.“

In der Landeshauptstadt Stuttgart können bereits über 100.000 Haushalte einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen.

Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper: „Es ist gut, dass der Glasfaser-Ausbau in Stuttgart weiter vorangetrieben wird. Dies wird in Zeiten, in denen viele Menschen im Homeoffice arbeiten, noch wichtiger. Gerade auch die Schulen und Krankenhäuser sowie die unterversorgten Gebiete im Stadtgebiet verdienen dabei unsere besondere Aufmerksamkeit.“

Ausbauziele für 2024 fest im Blick

Im kommenden Jahr will die Telekom in Stuttgart in neuen Stadtteilen weitere rund 24.000 Haushalte eigenwirtschaftlich mit Glasfaser erschließen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Zuschlag für den geförderten Ausbau von unterversorgten Gebieten sowie Schulen und Krankenhäusern innerhalb der Gemarkung der Stadt Stuttgart erhalten. Rund 950 Gebäude können über diese Maßnahme Anschluss an das Glasfasernetz erhalten. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Wenn die finalen Förderbescheide vorliegen, kann der Ausbau starten.

Die Qualität im Telekom-Netz kommt auch den Kundinnen und Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute, die Verträge mit der Telekom geschlossen haben, um das Netz für deren Kunden zu nutzen.

„Wegen der sehr stark gestiegenen Tiefbau- und Kapitalkosten tritt die Marktkonsolidierung früher ein als erwartet. Unter den veränderten Marktbedingungen können wir mit den Ausbaufortschritten in der Landeshauptstadt und der Region Stuttgart im laufenden Jahr zufrieden sein. Mit der Telekom haben wir einen verlässlichen Ausbaupartner an unserer Seite, der das Erreichen unserer Ziele regionsweit nach Kräften unterstützt“, sagt Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS).

Mobilfunkversorgung in Stuttgart ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr liegt das Mobilfunknetz der Telekom in allen führenden Tests vorn und wurde zum besten Mobilfunknetz in Deutschland gekürt. So zeichnet der aktuelle Chip Mobilfunk-Netztest das Netz der Telekom zum vierzehnten Mal in Folge als bestes Netz aus. In der Metropole Stuttgart erhält das Mobilfunknetz der Telekom ebenfalls die Bestnote und belegt den ersten Platz.

Von den derzeit 265 Mobilfunkstandorten in der Landeshauptstadt sind mehr als zwei Drittel bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können gemäß den Kriterien der Bundesnetzagentur gut 99 Prozent der Haushalte superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können. Besonders erfreulich: Die Inbetriebnahme des Neubaus in der Silberburgstraße gilt als erster Schritt der mit Blick auf den rasanten Anstieg in der Datennutzung dringend notwendigen Netzverdichtung im Stuttgarter Westen. Dasselbe gilt für Stuttgart-Mitte: Die Neubauten im Bereich Olgastraße und Friedrichstraße bringen zusätzliche Kapazität und Bandbreite für Kundinnen und Kunden.

Für die kommenden Jahre plant die Telekom für die Landeshauptstadt, über 40 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom auf die Unterstützung durch Kommunen und Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 178 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. In deren Mobilfunknetz können gemäß der Bewertungskriterien der Bundesnetzagentur aktuell knapp 95 Prozent aller Haushalte 5G nutzen und über 99 Prozent der Bevölkerung 4G/LTE. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. In der Region Stuttgart sind weitere Unternehmen im Glasfaserausbau aktiv.

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