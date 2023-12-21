Telekom baut Ladeinfrastruktur für E-Autos aus

Die Deutsche Telekom treibt den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos massiv voran. In Bonn eröffnet sie mit insgesamt 250 AC-Ladepunkten für MitarbeiterInnen zwei der größten Ladeparks Deutschlands. Zusätzlich baut der Konzern auf seinen eigenen Standorten bundesweit das Netz an öffentlich zugänglichen Schnellladesäulen kontinuierlich aus.

Von München bis Kiel und Köln bis Leipzig - an mehr als 80 Standorten bietet die Telekom ihren MitarbeiterInnen unter dem Namen Charge@Work ein AC-Ladenetz für E-Fahrzeuge an (AC: „alternating current“-Wechselstrom). Am Standort Bonn gehen an der Friedrich-Ebert-Allee und am Landgrabenweg insgesamt 250 neue Ladepunkte ans Netz. Verantwortlich für den Aufbau der Ladenetze ist die Comfortcharge GmbH – ein Tochterunternehmen der Telekom.

Für Patrick Eberwein, Geschäftsführer der Comfortcharge, ist der Ausbau der eigenen Ladeinfrastruktur aufgrund der wachsenden E-Flotte der nächste logische Schritt: „Als Arbeitgeber nehmen wir unsere Verantwortung, Mitarbeitenden beim Umstieg auf nachhaltige Mobilitätsalternativen zu unterstützen, sehr ernst. Daher bauen wir seit Jahren auf unseren Standorten kontinuierlich nicht öffentliche AC-Lademöglichkeiten für Mitarbeitende aus.“ Im Jahr 2024 wird der Ausbau weiter vorangetrieben: Bestehende Standorte werden bedarfsorientiert ausgebaut. Neue Standorte kommen hinzu.

Auch für die Öffentlichkeit baut die Telekom ihr E-Ladenetz weiter aus. An mehr als 200 Standorten stehen öffentlich zugängliche DC-Schnellladesäulen zur Verfügung. Mit einer Ladeleistung von bis zu 200 kW gehören DC-Ladesäulen (DC - direct current, Gleichstrom) zu den schnellsten im städtischen und ländlichen Raum. Je nach Fahrzeug laden hier Kunden in nur zehn Minuten ausreichend Strom für eine Reichweite von ungefähr 100 Kilometern. Für den Ausbau der E-Ladesäulen nutzt die Telekom die existierende Infrastruktur ihrer Liegenschaften. Wenn Strom und Datenleitungen bereits liegen, entfallen häufig zusätzliche Baumaßnahmen. So kann der Ausbau von Ladestationen effizient und nachhaltig erfolgen. Die öffentlich zugänglichen DC-Ladestationen werden ausschließlich mit zertifiziertem Grünstrom versorgt.

Eine Übersicht über die öffentlich zugänglichen Schnellladesäulen an Telekom Standorten finden Sie hier .