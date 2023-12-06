Telekom hält Tempo beim Glasfaserausbau im Landkreis Böblingen hoch

Die Telekom zieht zum Jahresende Bilanz zum Glasfaserausbau in der Gigabitregion Stuttgart: „Auch im Jahr 2023 hält die Telekom mit über 90 Prozent den Löwenanteil aller in der Region neu mit Glasfaser erschlossenen Haushalte, sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die gesamte Branche deutlich komplexer geworden sind, setzen wir die zugesagten Ausbauvorhaben um. Mit unserem Dreiklang aus Kooperationen mit Stadtwerken, gefördertem und Eigenausbau halten wir das Ausbautempo in der Metropolregion hoch.“

Im Landkreis Böblingen können bereits über 62.300 Haushalte einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen.

Ausbauziele für 2024 fest im Blick

Roland Bernhard, Böblinger Landrat und Vorsitzender des Zweckverband Breitbandausbau, begrüßt die Aktivitäten der Telekom im Landkreis Böblingen. „Eine moderne und zukunftsfähige Internetverbindung ist ein Standortfaktor, sowohl für Gewerbeansiedlungen, aber auch für private Haushalte. Deshalb freuen wir uns über jede neue Erschließung, und würden uns wünschen, dass der Ausbau weiter an Fahrt aufnimmt.“ Davon, so hofft der Landrat, werde man wie bisher auch im Landkreis Böblingen profitieren.

Im kommenden Jahr will die Telekom im Landkreis Böblingen weitere rund 3.000 Haushalte im eigenen Ausbau mit Glasfaser erschließen. Weitere rund 3.000 Glasfaseranschlüsse sollen in 2024 über die Kooperation mit den Stadtwerken Sindelfingen erschlossen werden. Die Qualität im Telekom-Netz kommt auch den Kundinnen und Kunden anderer Kommunikationsanbieter zugute, die Verträge mit der Telekom geschlossen haben, um das Netz für deren Kunden zu nutzen.

„Wegen der sehr stark gestiegenen Tiefbau- und Kapitalkosten tritt die Marktkonsolidierung früher ein als erwartet. Unter den veränderten Marktbedingungen können wir mit den Ausbaufortschritten im Landkreis Böblingen und der Region Stuttgart im laufenden Jahr zufrieden sein. Wir haben ordentlich zugelegt. Mit der Telekom haben wir einen verlässlichen Ausbaupartner an unserer Seite, der das Erreichen unserer Ziele regionsweit nach Kräften unterstützt“, sagt Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS).

Mobilfunkversorgung weiter ausgebaut

Von den derzeit 141 Mobilfunkstandorten im Landkreis Böblingen sind über drei Viertel bereits mit 5G-Technik ausgestattet. Damit können gemäß den Kriterien der Bundesnetzagentur gut 90 Prozent der Haushalte superschnelle Mobilfunkverbindungen nutzen, um auch große Datenmengen mobil senden und empfangen zu können.

Besonders erfreulich: Die Inbetriebnahme eines Neubaus an der A81 bei Ehningen verstärkt die Mobilfunkversorgung entlang der Verkehrswege. Ebenso im Renninger Ortsteil Malmsheim. Der neue Mobilfunkstandort versorgt seit dem Frühjahr neben der dort verlaufenden Bahnlinie auch den Ortsbereich mit Mobilfunkdiensten nach neuestem Standard.

Für die kommenden Jahre plant die Telekom für den Landkreis, über 10 Standorte neu zu errichten und an weiteren Bestandsstandorten die neueste Antennentechnik zu ergänzen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten. Bei der Umsetzung ist die Telekom auf die Unterstützung durch Kommunen und Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

Auch in diesem Jahr liegt das Mobilfunknetz der Telekom in allen führenden Tests vorn und wurde zum besten Mobilfunknetz in Deutschland gekürt. So zeichnet der aktuelle Chip Mobilfunk-Netztest das Netz der Telekom zum vierzehnten Mal in Folge als bestes Netz aus. In der Metropole Stuttgart erhält das Mobilfunknetz der Telekom ebenfalls die Bestnote und belegt den ersten Platz.

Kooperation von Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 178 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Bis zum Jahr 2025 sollen nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen, sondern auch die Schulen in der Region schnell ins Internet kommen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. In deren Mobilfunknetz können gemäß der Bewertungskriterien der Bundesnetzagentur aktuell knapp 95 Prozent aller Haushalte 5G nutzen und über 99 Prozent der Bevölkerung 4G/LTE. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. In der Region Stuttgart sind weitere Unternehmen im Glasfaserausbau aktiv.

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