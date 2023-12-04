Telekom sucht weiter per Plakat nach Mobilfunkstandorten

Auf kreativem Weg sucht die Telekom erneut nach geeigneten Standorten für Mobilfunkmasten. Über Plakate und Printanzeigen in elf weiteren Städten Deutschlands möchte die Telekom Eigentümer ansprechen, ihr Dach oder Grundstück für eine Vermietung anzubieten. Gesucht werden Standorte in Alpirsbach, Ehningen, Freiburg, Gelnhausen, Heringsdorf, Königswinter, Leutkirch, Maintal, Offenburg, Reutlingen und Singen. Für diesen ungewöhnlichen Weg hat sich die Telekom entschieden, weil es in Deutschland nach wie vor schwierig und langwierig ist, Stellflächen und Vermieter für neue Mobilfunkstandorte zu finden. Eine Anbietung von Immobilien ist dabei denkbar einfach: Unter www.telekom.com/mobilfunkstandort können interessierte Eigentümer Kontakt zur Telekom aufnehmen und ein Angebot einsenden.

Bereits beim Pilotprojekt im April wurde unter dem Motto „Unsere Antennen suchen ein Zuhause“ in Überlingen am Bodensee per Plakatwerbung ein neuer Standort gesucht. Dabei hat die Telekom eine überaus positive Resonanz erfahren: Insgesamt wurden über 30 Standorte bundesweit eingereicht, darunter sechs vielversprechende Angebote aus Überlingen. Ein Standort in Überlingen geht jetzt in die Umsetzung.

Mathias Poeten, Leiter Mobilfunk der Telekom Deutschland, betont die Bedeutung der Initiative: „Unsere Kampagne zur Suche nach Mobilfunkstandorten ist ein entscheidender Schritt, um die Mobilfunkabdeckung in Deutschland zu verbessern und den Netzausbau effizient voranzutreiben. Wir setzen auf die Kooperation mit lokalen Immobilieneigentümern, um unser Mobilfunknetz optimal in die regionale Landschaft einzubetten und damit eine zukunftssichere digitale Infrastruktur zu schaffen, die der gesamten Gemeinschaft zugutekommt.“

Der Bedarf nach einer guten Mobilfunkversorgung nimmt weiter zu. Allein im vergangenen Jahr ist der Datenverkehr im Netz der Telekom um 30 Prozent gestiegen. Das Netz muss daher fortlaufend verdichtet werden, um mit dem Datenhunger Schritt zu halten.

Alle eingereichten Standorte werden sorgfältig auf ihre Eignung geprüft. Sie müssen sowohl den nötigen technischen Anforderungen entsprechen als auch den ästhetischen und umweltbezogenen Bedingungen der jeweiligen Gemeinde gerecht werden. Wer einen Standort für eine Mobilfunkanlage zur Verfügung stellt, unterstützt den Netzausbau in Deutschland. Gleichzeitig lohnt sich das Angebot auch finanziell, denn für einen Mobilfunkstandort wird eine langfristige, ortsübliche Miete gezahlt.

Deutschlands größtes und bestes Netz

Aktuell betreibt die Deutsche Telekom mehr als 36.000 Mobilfunkstandorte in Deutschland. Zusätzlich baut das Unternehmen jährlich rund 1.500 neue Standorte. Die Ergebnisse der jüngsten Netztests zeigen: Das Mobilfunknetz der Telekom ist das beste in Deutschland. Imtest, Smartphone Magazin, Chip, Computer Bild und Connect haben die Telekom als Testsieger ausgezeichnet.

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