MagentaTV: Chaos, Crime, Kulinarik und faszinierende Parallelwelten

Das Streaming-Angebot bei MagentaTV wird wieder durch hochkarätige exklusive Highlights ergänzt. Im März feiert die zweite Staffel des als beste Comedy-Serie mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten MagentaTV Originals „Oh Hell“ Premiere. Im Mittelpunkt steht wieder die chaotische Tagträumerin Helene alias „Hell“ (Mala Emde). Ebenso mitreißend und dazu noch actionreich ist die französische Crime-Serie „The Brigade“ von Jérémie Guez, die eine Elite-Spezialeinheit in Paris bei ihren spektakulären Einsätzen zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens begleitet. In der neuen Folge des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ verschlägt es Zwei-Sterne-Koch Tim Raue nach Warschau, wo er in den Genuss zahlreicher polnischer Gaumenfreuden kommt. Und schließlich nimmt Timm Krögers abgründiger Schwarz-Weiß-Thriller „Die Theorie von Allem“ die Zuschauer*innen mit auf eine spannende Reise in die Sechziger, bei der es um Parallelwelten, Zeitreisen und allerlei Mysterien geht.

„Oh Hell“: Staffel 2 der mit dem Deutschen Fernsehpreis-prämierten Comedy startet

Endlich wieder Chaos! Im März startet die zweite Staffel des mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten MagentaTV Originals „Oh Hell“ – mit Mala Emde, wieder als „Hell“ in der Hauptrolle, und vielen neuen Herausforderungen für sie und ihr engstes Umfeld.

Nachdem sie versehentlich einen Wald in Brand gesteckt und dabei eine seltene Krötenspezies ausgelöscht hat, wird der Aufenthalt in einer psychiatrischen Tagesklinik zur Bewährungsauflage für die vom Glück vernachlässigte Helene, genannt „Hell“ (Mala Emde). Dort trifft sie nicht nur auf ihren alten Kindheitspsychologen Dr. Berg-Berth (Roland Bonjour), sondern auch auf den schweigsamen Janno (Daniel Noël Fleischmann). Obwohl die beiden unterschiedlicher kaum sein könnten, fühlt sie sich sofort mit ihm verbunden. Durch ihre „helleneske“ Herangehensweise stellt sie den Alltag in der Klinik allerdings schnell auf den Kopf. Beruflich scheint es bei Hell aber einen Lichtblick zu geben: Ihre beste Freundin Maike (Salka Weber) bittet sie um eine unkonventionelle Idee für ihr neues Start-up – und zur großen Überraschung aller ist der eigenartige Investor Aaric Skargan (Eirik Sæther) von Hells abwegiger Präsentation hellauf begeistert. Nun soll ausgerechnet sie das Projekt leiten. Doch wo Hell ist, ist Chaos vorprogrammiert. Auch wieder mit dabei sind Madieu Ulbrich, Knut Berger, Deborah Kaufmann und Thomas Loibl.

Creator und Autor von „Oh Hell“ ist Johannes Boss (Jerks, Deadlines). Regie führt Sarah Blaßkiewitz (Sam – Ein Sachse). Produziert wurde die Serie von der good friends Filmproduktion, MagentaTV und Warner TV Comedy.

Die zweite Staffel des MagentaTV Originals „Oh Hell” ist für MagentaTV-Kund*innen ab dem 21. März 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten in der MagentaTV Megathek abrufbar. Auf dem Pay-TV-Sender Warner TV Comedy werden die neuen Folgen im Herbst 2024 zu sehen sein.

„The Brigade”: Die packende Crime-Serie taucht ein in die Welt einer französischen Spezialeinheit

Mit seiner neuen Serie „The Brigade“ entführt der renommierte Drehbuchautor und Regisseur Jérémie Guez die Zuschauer*innen bei MagentaTV in die Welt einer französischen Spezialeinheit namens B.R.I.-Versailles. Spannende Einsätze und turbulente Verfolgungsjagden lassen den Atem stocken – und dank wendungsreicher persönlicher Handlungsstränge und einer herausragenden Besetzung ist Hochspannung bis zur letzten Minute garantiert.

Als infolge der Terroranschläge im Pariser Bataclan eine Umstrukturierung der Sicherheitskräfte angeordnet wird, übernimmt Saïd (Sofian Khammes) die Führung des B.R.I.-Versailles, einer elitären Spezialeinheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens in Frankreich. Um von seinen Kolleg*innen – Badri (Rabah Naït Oufella), Vanessa (Ophélie Bau) und Julien (Waël Sersoub) – akzeptiert zu werden und das Team adäquat zu führen, muss er jedoch völlig andere Methoden als sein charismatischer und angesehener Vorgänger Patrick (Bruno Todeschini) anwenden. Dem fallen derweil seine unklaren Verbindungen zum Gangster Éric Perez (Vincent Elbaz) auf die Füße. Und während Saïd noch versucht, seinen Platz zu finden, droht in der Hauptstadt ein Bandenkrieg ungeahnten Ausmaßes.

Die Crime-Serie „The Brigade” steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 12. März 2024 exklusiv und kostenlos in der MagentaTV Megathek zum Streaming bereit.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Kulinarische Entdeckungstour quer durch Warschau

Tim Raue lässt sich diesmal von den Geschmackswelten Polens verzaubern. Für sein MagentaTV Original „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ begibt sich der Berliner Zwei-Sterne-Koch in die Hauptstadt Polens – eine pulsierende Metropole, in der die Spuren einer bewegten Geschichte auf lebendige Kultur und wegweisende Innovationen treffen. Dieser spannende Mix spiegelt sich nicht zuletzt in der einzigartigen Küche Warschaus wider.

Tim Raues erste Station ist der Ort, wo er den authentischen Geschmack Warschaus vermutet: die Hala Mirowska. Sie war der erste Lebensmittelhallenkomplex und lange Zeit einer der größten Märkte der Stadt. Auch heute noch ist sie ein Hot Spot für Einheimische, wenn es um gute Lebensmittel geht. Der Berliner Besucher ist sichtlich beeindruckt. Besonders angetan haben es ihm würzig-scharfe Essiggurken. Auf Raues Reiseprogramm steht überdies ein Wiedersehen mit seinem alten Freund Wojciech Modest Amaro, einem wahren Visionär der zeitgenössischen polnischen Küche. Der nächste Halt ist die „Cała W Mące“-Bäckerei. Inhaberin Monika Walecka begeistert den Spitzengastronom mit ihren legendären Jagodziuńki – frisch zubereitetem Blaubeergebäck mit einer Prise Tonkabohne. Dann heißt es für Tim Raue „Na zdrowie!“. Im Warschauer Wodka-Museum wartet auf den Gast aus Deutschland nämlich ein Wodka-Tasting, bei dem er die verschiedensten Varianten der Spirituose probieren darf. Last but not least wird Raue in die Kunst der Piroggenherstellung eingeweiht, und bekommt die Gelegenheit, den traditionellen Eintopf Bigos in einer Wildversion zu probieren.

Zurück in Berlin geht es für Tim Raue darum, die gesammelten Inspirationen in einem Vier-Gang-Menü zu verarbeiten. Neben Ehefrau Katharina hat er diesmal auch den ehemaligen Fußballprofi und gebürtigen Polen Dariusz Wosz zur Verkostung eingeladen, der zudem ausgebildeter Koch ist.

Die fünfte Folge der Staffel 3 des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ können MagentaTV-Kund*innen bereits seit dem 11. Januar 2024 exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek sehen.

„Die Theorie von Allem“: Spannender Multiversum-Thriller vor atemberaubender Alpenkulisse

Der bildgewaltige, in den frühen 60er Jahren angesiedelte Film Noir „Die Theorie von Allem“ von Regisseur und Drehbuchautor Timm Kröger erzählt vom tragischen Schicksal des jungen Wissenschaftlers Johannes Leinert. Es geht um Multiversen, um Menschen, die durch Welten und damit durch die Zeit reisen.

Im Jahr 1962 nimmt Johannes Leinert (Jan Bülow) mit seinem Doktorvater Dr. Julius Strathen (Hanns Zischler) an einem Physik-Kongress im Hotel Esplanade in den Schweizer Alpen teil. Ein iranischer Wissenschaftler soll hier einen bahnbrechenden Vortrag zur Quantenmechanik halten. Doch der Redner, von dem nichts weniger als eine Theorie von Allem erwartet wird, verspätet sich. Daher vertreibt sich die feine Gesellschaft die Wartezeit mit geistreichen Dinnerpartys und eleganten Ski-Ausflügen. Schließlich verdreht eine geheimnisvolle Pianistin Karin Hönig (Olivia Ross) Johannes den Kopf. Doch schnell wird er stutzig, denn sie weiß Dinge über ihn, die sie gar nicht wissen kann. Und während sich am Himmel bizarre Wolkenformationen bilden, verschwindet die Karin plötzlich. Johannes gerät auf die Spur eines Geheimnisses, das tief unter dem Berg Wurzeln geschlagen hat.

Timm Krögers faszinierender, schwarz-weiß konzipierter Thriller „Die Theorie von Allem“ steht für MagentaTV-Kund*innen kostenlos ab dem 28. März 2024 zum exklusiven Streaming in der MagentaTV Megathek bereit.

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