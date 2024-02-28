Familienapp Bling startet mit Telekom in den Mobilfunkmarkt

Die Familienplattform Bling und die Telekom haben sich auf eine exklusive Zusammenarbeit im Bereich Mobilfunkeigenmarke geeinigt. Ab März 2024 wird es mit „Bling Mobile“ in Deutschland ein neues Mobilfunk-Eigenmarkenprodukt geben. Es handelt sich um das erste Mobilfunkprodukt in der Europäischen Union, das speziell für Familien entwickelt wurde und beinhaltet Kindersicherungsfunktionen und Inhalte zur Förderung der Medienkompetenz.

Die Bling App und Bling Card ermöglichen es Kindern und ihren Eltern, ihr Geld zu verstehen, zu verwalten und anzulegen, sowie auch ihren Haushalt zu organisieren. Bling Mobile ist exklusiv und nativ in die Bling App integriert und ermöglicht einen Überblick und die Kontrolle über die Internetnutzung von Kindern – ähnlich wie beim Bezahlen mit Bling. Gleichzeitig haben Kinder eine eigene App-Ansicht, in der spielerisch und kindgerecht Finanz- und Medienkompetenz vermittelt werden.

„Mit Bling Mobile beweisen wir ein weiteres Mal, dass Bling eine allumfassende App für Familien ist. Nach dem Taschengeld, dem einfachen Investieren für Eltern und der Haushaltsorganisation machen wir nun auch Mobilfunk kinderleicht“, sagt Nils Feigenwinter, CEO und Mitgründer von Bling. „Bling Mobile ist mehr als ein gewöhnlicher Mobilfunkplan, der sich insbesondere durch einzigartige Features wie z.B. einen Internetfilter für Kinder auszeichnet“, ergänzt Leon Stephan, CTO und Mitgründer von Bling.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Bling – eines der am stärksten wachsenden Fintech-Unternehmen in Europa – ein einzigartiges, digitales Mobilfunkprodukt für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern entwickeln konnten, welches neue Standards setzt und sich in einem wichtigen Zielgruppensegment positioniert. Insbesondere die Förderung der Medienkompetenz ist uns dabei eine Herzensangelegenheit“, so Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden Telekom Deutschland GmbH.

Verena Pausder, Bildungsexpertin und eine der ersten Investorinnen bei Bling, begrüßt den Schritt, die Verbesserung der Finanz- und Medienkompetenz allumfassend zu denken. Pausder, selbst Unternehmerin, berichtet aus eigener Erfahrung als dreifache Mutter: “Bling bereitet einerseits die Kinder auf die digitale Welt vor, in der sie vielen unterschiedlichen Inhalten und Anwendungen ausgesetzt sind. Andererseits gibt die App Eltern einen Kontrollrahmen und ist daher eine sehr hilfreiche Lösung für die ganze Familie.”

Von „Bling first“ zu „Bling next“

Zum Vermarktungsstart von Bling Mobile werden zwei Tarife aufgesetzt. Der Tarif „Bling First“ bietet für 10 Euro ein Datenvolumen von 7 GB an, der „Bling Next“ ist für 15 Euro zu haben und hat 12 GB inklusive, wobei in beiden Tarifen SMS- und Telefonie-Flat inklusive sind. Zudem bieten die monatliche Laufzeit, die Wechselmöglichkeit zwischen den Tarifen maximale Flexibilität und Einfachheit.

Hintergrundinformationen

Mediennutzung und Medienkompetenz

Die heutige Generation Alpha (Geburtsjahrgänge ab 2010) ist digital-affin wie keine Generation vor ihr. Das wundert kaum, denn heute hat fast die Hälfte der 10-jährigen bereits ihr erstes eigenes Smartphone. Mit 14 Jahren sind es sogar 95 Prozent. Die ganze Welt auf einem kleinen Gerät: Klassenchat, Familienplaner, Social Media bis hin zum Taschengeld . Doch: Vier von fünf Eltern sind besorgt, wenn es um die Nutzung von Smartphones und sozialen Medien durch ihre Kinder geht. Und tatsächlich: Die Smartphone- und Internetnutzung hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen: Heute verbringen Jugendliche im Durchschnitt über 60 Stunden pro Woche im Netz (Link zur Studie).

Die Bling Card ist bereits heute die erste Bezahlerfahrung für Zehntausende Kinder, während der Sparbaum von Bling die erste Geldanlage für Familien darstellt. Mit Bling Mobile bekommen nun Eltern nicht nur den ersten Mobilfunktarif für ihre Kinder, sondern ein Full Service Elternangebot mit gesellschaftlicher Relevanz und praktischen Funktionen, die die Medien- und Finanzkompetenz der nachwachsenden Generation verbessern.

Über Bling

Bling wurde im Juni 2021 in Berlin gegründet. Das Family-Fintech bietet familiengerechte digitale Lösungen im Bereich Payment, Investment und Mobilfunk. Dabei verfolgt Bling die Mission, die Finanz- und Medienkompetenz von Kindern und Familien zu verbessern und setzt deshalb auf einfache Visualisierungen und lehrreiche Informationen in der App und auf Social Media. Zahlreiche renommierte Investoren wie La Famiglia (General Catalyst), Peak, IBB, Verena Pausder und Lea Sophie Cramer engagieren sich bei Bling.

Weitere Informationen unter www.bling.de

Fotos sowie das Logo von Bling finden Sie hier

Für Presseanfragen: presse@bling.de / Artem Zhuravlev / +49-1515-6343098

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil