Global vernetzt: Tarife für Satellitenkonnektivität im Internet der Dinge (IoT)

Die Deutsche Telekom stellt auf dem MWC in Barcelona ihre neuen Tarife für das Internet der Dinge (IoT) vor. Sie bietet nun erstmals Konnektivität über Satellit kommerziell an. Das Partnernetzwerk wächst und ermöglicht schon heute die wichtigsten Anwendungsfälle. Die Kunden wählen aus zwei Tarifpaketen, die jeweils terrestrische und satellitengestützte Konnektivität kombinieren. Das Zusammenspiel aller Mobilfunkdienste findet komfortabel auf der Plattform T IoT Hub statt. Optional kann die passende Hardware dazugebucht werden, zum Beispiel Satellitenterminals oder Router. Außerdem gibt es Hilfe zur Installation.

„Unser ‚Netz der Netze‘ spielt jetzt das ganze Potenzial aus: Weltumspannend, lückenlos, zuverlässig, mit starken Partnern für Flexibilität und einer einfachen Umsetzung“, sagt Dennis Nikles, Geschäftsführer der Deutschen Telekom IoT GmbH (T IoT). „Wir bauen unser Partnernetzwerk stetig aus. Wissenschaftler und Unternehmen testen und entwickeln im Early Adopter Program die konvergente Konnektivität. Die Ergebnisse fließen in die Ausgestaltung unseres Angebotes mit ein“.

Tarif “IoT Satellite Connect”

Mit dem Partner Intelsat stehen eher breitbandige, stationäre Lösungen im Fokus, beispielsweise für Wind- und Solarparks. Der Betrieb dieser kritischen Infrastrukturen setzt eine ausfallsichere Netzanbindung voraus. Intelsat ermöglicht den IoT-Kunden der Telekom die direkte Nutzung einer weltweiten Satelliteninfrastruktur für lückenlose mobile und satellitengestützte Konnektivität. Das neue Tarifpaket „IoT Satellite Connect“ kostet 211,50 Euro im Monat und umfasst:

1 GB Satelliten-Datenvolumen pro Monat mit einer garantierten Datenrate

sowie 5 GB Mobilfunk-Datenvolumen verfügbar für Europa und Nordamerika.

Außerdem ein VSAT-Terminal mit Parabolantenne und Mobilfunk-Router, Installation und Service inklusive.

Über den T IoT Hub können Kunden ihre Konnektivität online verwalten und auf Programmier-Schnittstellen (APIs) zugreifen.

In Kürze ergänzt Viasat und dessen Service-Partner Galaxy 1 Communications das Portfolio, dann auch für mobile Anwendungsfälle. Diese erweitern das aktuelle Serviceangebot der Deutschen Telekom speziell für die Bereiche Logistik, Landwirtschaft und maritime Anwendungen. Mit der Viasat-Tochter Inmarsat kooperiert die Deutsche Telekom bereits für die Versorgung von Flugpassagieren mit satellitengestützter On-Board-Kommunikation durch das European Aviation Network (EAN).

Tarif „IoT Business LPWA“ (Low Power Wide Area)

Kunden können zum bereits bestehenden IoT Business LPWA-Tarif optional Satelliten-Konnektivität hinzubuchen: Der Partner Skylo deckt die Bedarfe für schmalbandige Geräte (NB-IoT) über sogenannte geostationäre Satelliten ab: Umlaufgeschwindigkeit des Satelliten und Rotationsgeschwindigkeit der Erde sind identisch. Die „ortsfesten“ Satelliten bieten eine permanente Verfügbarkeit. Mit den neuen 5G-Standards sind IoT Geräte in der Lage, neben terrestrischem Mobilfunk auch Satelliten-Konnektivität zu nutzen. Bislang waren dazu zwei unterschiedliche Geräte notwendig. Integriert ist Skylo als erster nicht-terrestrischer NB-IoT-Roaming-Partner der Telekom. Für einen schnellen Einstieg ist ein einfaches Testangebot verfügbar. Die Details:

6,5 MB Mobilfunk-Datenvolumen pro SIM pro Monat (verfügbar in Europa).

Satelliten-Datennutzung 90 Cent pro KB flexibel nach Verbrauch.

Kosten: ab 2,70 Euro für ein Jahr.

Und das Partnernetzwerk wächst weiter: Im Laufe des Jahres wird das Angebot um Satellitennetze im Low Earth Orbit (LEO) ergänzt. Diese befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn und ermöglichen somit grundsätzlich höhere Datenraten und eine geringere Latenzzeit. Künftige Partner sind OQ Technology und Sateliot.

Early Adopter Program (EAP): IoT über Satellit testen und entwickeln

Das Zusammenspiel von terrestrischer und Satelliten-Konnektivität wird fortwährend weiterentwickelt: Ende 2023 startete das „Satellite NB-IoT Early Adopter Program“. Derzeit arbeiten 20 ausgewählte europäische Firmen an Prototypen konvergenter 5G-Geräte auf Basis von Test-Hardware von Murata und konvergenter Konnektivität der Deutschen Telekom und Skylo.

Eines dieser Unternehmen ist die PSsystec GmbH. Sie unterstützt bei der Fernüberwachung und -diagnose von Anlagen in dezentralen industriellen Anwendungen. Stromgeneratoren, Pumpstationen und Druckluftsysteme erfordern eine lückenlose Überwachung und Wartung, um den Betrieb in Bergwerken, Inselnetzen und abgelegenen Orten sicherzustellen. Eine Retrofit-Lösung ermöglicht die Nachrüstung von Sensoren und Protokollen für Maschinen in Gegenden ohne lückenlose Mobilfunkabdeckung.

Auch das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut ist Partner des Programms. Für die Wissenschaftler ist der frühzeitige Zugang zur neuesten 3GPP Rel-17 5G-Technologie ausschlaggebend, um Satelliten- und Mobilfunk in einem einzigen Gerät zu ermöglichen. Denkbare Einsatzszenarien sind Notfallwarn- und Sicherheitsanwendungen in Gebieten mit lückenhafter Konnektivität (wie öffentliche Warnsysteme, kommerzielle mobile Alarmsysteme, Erdbeben- und Tsunami-Warnsysteme).

Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 26. bis 29. Februar 2024 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31.



Stage Session

Am 28. Februar um 14 Uhr präsentieren Ihnen Jens Olejak, Head of Satellite IoT Program Deutsche Telekom IoT , zusammen mit unseren Partnern Skylo und Viasat das neue konvergente IoT Angebot der Deutschen Telekom. Wir freuen uns auf Sie.



Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.

Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com

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