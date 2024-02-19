Künstliche Intelligenz: T-Systems bietet Unternehmen Strategieberatung

Der Übergang zu einem KI-unterstützten Unternehmen erfordert eine umfassende Vorbereitung, die vom Aufbau einer soliden Datengrundlage über die Einrichtung von KI-Services, Bibliotheken und Tools bis hin zu einer Roadmap für Anwendungsfälle reicht. T-Systems bietet Unternehmen eine umfassende Hilfestellung mit der KI-Strategieberatung über die Advisory-Tochter Detecon an. Kunden können aus drei Leistungspaketen auswählen. Der Umfang der Pakete ist von dem jeweiligen Reifegrad des Unternehmens abhängig. T-Systems bietet die KI-Expertise Ende-zu-Ende an: Von dem Konzept bis zur Anwendung.

„Die KI-Transformation ist mehr als nur eine Technologieintegration. Es ist ein strategischer Wandel, der sorgfältige Planung und Umsetzung erfordert. Wir wollen Unternehmen auf diesem Weg begleiten, indem wir neben Lösungen auch unsere umfassende Expertise in der gesamten KI-Wertschöpfungskette einbringen“, betont Dr. Ferri Abolhassan, CEO von T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG.

Um Kunden auf dem Weg zu einem KI-unterstütztem Unternehmen zu begleiten, stehen die Strategie-Workshops in den drei Formaten S, M oder L zur Verfügung.

Die Angebote im Überblick

KI Strategie Sprint (~ 2 Wochen)

Identifizierung des Geschäftswerts: Ein Einführungssprint in die KI-Strategie und Identifizierung des unmittelbaren Geschäftswerts.

Analyse branchenrelevanter Anwendungsfälle: Grundlegende Analyse potenzieller KI-Anwendungsfälle, zugeschnitten auf die Branche.

KI-Strategie-Grundlagen (~ 2 Monate)

Vertiefende Workshops & Empfehlungen: Vertiefende Workshops und Beratung zur KI-Strategie.

Detaillierte Analyse & Prioritätensetzung: Analyse und Priorisierung von KI-Anwendungsfällen einschließlich Machbarkeitsstudien.

Technologie-Bewertung: Daten- und Technologiebewertung.

Trainingsprogramme & Change Mgmt. Unterstützung.

AI Transformation Journey (~ 6 Monate)

Kundenindividuelle KI-Strategie: Maßgeschneiderte, langfristige KI-Strategieentwicklung mit fortgeschrittener Geschäftswertrealisierung.

E2E-Unterstützung: Umfassende Unterstützung für komplexe KI-Anwendungsfälle, Entwurf einer umfassenden Technologiearchitektur und Unterstützung bei der Implementierung.

KI-Governance-Rahmenwerk: Erste Definition des KI-Ethikausschusses und des KI-Governance-Rahmens.

Die Workshops sind Teil der Kampagne "Rethink the system" mit Fokus auf KI. Sie ruft dazu auf, die Potenziale von KI in Einklang mit ethischen Standards und nachhaltigen Zielen zu nutzen. Durch eine ganzheitliche, verantwortungsbewusste Herangehensweise strebt T-Systems danach eine Zukunft zu gestalten, in der KI die Lebensqualität verbessert, Effizienz steigert und den planetaren Ressourcen Respekt zollt. Menschenzentrierte KI bedeutet, dass die durch KI initiierten Resultate stets abschließend von Menschen geprüft und gesteuert werden.

Mehr zur Kampagne und den Angeboten hier auf der Webseite .

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems : T-Systems Unternehmensprofil