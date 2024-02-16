Telekom schließt Transformation zur Umstellung auf Cloud-basierte Sprachtelefonie ab

Die Deutsche Telekom hat ihre IP-basierte Sprachtelefonie-Plattform erfolgreich in die Cloud überführt. Festnetzanschlüsse werden nun zentral aus in Deutschland aufgebauten Cloud Rechenzentren gesteuert. Es wurden mehr als siebzehn Millionen Kundinnen und Kunden migriert. Milliarden von Sprachminuten werden nun vollständig über die NIMS-Plattform (NIMS: Next Generation IP Multimedia Subsystem) mit rund 100 Interconnect-Partnern abgewickelt.

Dank der Disaggregation können Dienste durch ein optimiertes Lösungsportfolio aus Softwaremodulen aus einem breiten Ökosystem von Industriepartnern bereitgestellt werden. Die nahezu vollständige Automatisierung der TelCo Cloud führt zu deutlich mehr Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Einführung neuer Dienstleistungsmerkmale sowie beim Ausbau der Kapazitäten und sorgt für eine deutlich effizientere Prozesskette.

„Das Projekt ist ein absoluter Game Changer in der gesamten Industrie“, so Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Deutschen Telekom Deutschland. „Es ist das Ergebnis einer hervorragenden Zusammenarbeit mit den Herstellern des Kooperationsmodells mit Partnern wie Juniper Networks, Mavenir, Microsoft, HPE, Red Hat und Lenovo. Unser gemeinsames Ziel bei diesem Innovationsprojekt war es stets, ein Zeichen für Exzellenz in der Branche zu setzen für unsere Kunden. Der Erfolg hat sich rumgesprochen, viele Netzbetreiber fragen uns ganz konkret, wie wir das geschafft haben.”

„Die Cloud ist nicht nur eine Technologie, sondern vielmehr ein vollständig neues Betriebsmodell, das enorme Agilität, Kosteneffizienz und bessere Benutzererfahrungen ermöglichen kann. Ich bin stolz darauf, dass Juniper dazu beigetragen hat, die visionäre Strategie der Deutschen Telekom für NIMS umzusetzen. Es freut mich zu sehen, dass dieses Projekt, das ich als wegweisend für die gesamte Telekommunikationsbranche betrachte, nun abgeschlossen wurde“, sagt Rami Rahim, CEO von Juniper Networks.

„Mit NIMS hat die Deutsche Telekom die Vorteile cloudbasierter Netzwerkfunktionen, Hyper-Scaler-Technologie und extrem hoher Automatisierung genutzt, um höchste Performance für geschäftskritische Anforderungen zu erreichen. Das ist ein gewaltiger Fortschritt in der Telekommunikationsbranche“, sagt Yousef Khalidi CVP, Azure for Operators – Microsoft.

„Die Vision der Telekom war einzigartig, weil es nicht allein um die Technologie ging. Ziel war es vielmehr, die alten Entwicklungsparadigmen grundlegend zu verändern, indem sie Automatisierung und Interoperabilität fest in die Struktur der Telco-Cloud-Architektur integriert. Die NIMS-Plattform bietet eine umfassende Automatisierung des Lebenszyklus für alle Komponenten der Telco-Cloud und des Datenverkehrs. Mavenir ist stolz darauf, Teil des Multi-Vendor-Ökosystems zu sein, das diese Innovation vorantreibt“, sagt Bejoy Pankajakshan, EVP & Chief Technology and Strategy Officer bei Mavenir.

„Die NIMS-Plattform ist ein wichtiger Baustein für den ‚Zero-Touch-Betrieb‘, um manuelle Eingriffe zur Netzwerkverwaltung und -konfiguration zugunsten fortschrittlicher, softwarebasierter Lösungen zu reduzieren“, sagt David Stark, VP & GM, Telco Solutions, HPE.

Die Telekom hat bereits Folgeprojekte etabliert, um das Erfolgsmodell der Cloudifizierung, Disaggregation und vollständigen Automatisierung konsequent auch in anderen Sprach-Applikationen - im 5G Core und dem Zugangsnetz - umzusetzen.

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