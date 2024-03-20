MagentaTV+-Highlights im Frühling: Von Vampir-Abenteuern bis zum turbulenten Leben zweier Schwestern

In diesem Frühling warten auf alle MagentaTV Kund*innen hochkarätige MagentaTV Exclusives. Zu den Highlights zählt die amerikanische Horror-Serie „Interview with the Vampire“, die auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice basiert. Bei MagentaTV+ gibt’s neben der Auftaktstaffel aus dem Jahr 2022 nun auch die langerwartete und brandneue zweite Staffel. Hinzu kommen die schwedische Serie „Meaning of Life“, die das komplizierte Verhältnis zweier recht unterschiedlicher Schwestern proträtiert sowie das packende Drama „Ray Donovan: The Movie“, das den krönenden Abschluss der „Ray Donovan“-Serie markiert.

„Interview with the Vampire“: Packende Neuerfindung der Gothic-Legende geht in die zweite Runde

„Interview with the Vampire“ ist eine sinnliche, zeitgenössische Neuerfindung des revolutionären Gothic-Romans von Anne Rice.

In der ersten Staffel der Serie führt der Journalist Daniel Molloy (Eric Bogosian) ein Interview mit dem Vampir Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson). Dieser wird in den 1910er-Jahren von dem charismatischen Lestat de Lioncourt (Sam Reid) verführt und in einen Vampir verwandelt. Louis erzählt von der intensiven Beziehung zwischen den Männern, seinem Leben als Vampir und von Claudia – einem neu erschaffenen Vampir, der die feste Bindung der beiden Männer auf die Probe stellt. Im Gespräch mit Molloy wird Louis klar, dass vielleicht nicht alles so ist, wie er es in Erinnerung hat ...

Die zweite Staffel setzt nun dort an, wo die erste endete. Louis berichtet von seiner Zeit in Paris. Zusammen mit einer alten Bekannten verschlägt es ihn in das berüchtigte Théâtre des Vampires, wo Direktor Armand (Assad Zaman) die blutsaugenden Mitglieder des Ensembles auf ganz besondere Weise darstellt. Während Louis und Armand eine verhängnisvolle Affäre beginnen, sucht Molloy weiter nach der tiefbegrabenen Wahrheit …

„Interview with the Vampire“ ist eine epische Geschichte von Liebe, Blut und den Gefahren der Unsterblichkeit. In der zweiten Staffel sind neben dem bekannten Ensemble auch Ben Daniels aus „The Crown“ und „Breaking Bad“-Star David Costabile zu sehen.

Die ersten beiden Staffeln von „Interview with the Vampire" gibt es ab dem 13. Mai 2024 nur bei MagentaTV+ zu sehen – für MagentaTV-Kund*innen wie immer kostenlos.

„Meaning of Life“: Schwedische Drama-Serie über ein Leben zwischen Kinderwunsch und rauer Familienrealität

Die Schwedische Serie „Meaning of Life“ von Tove Eriksen Hillblom und Maria Nygren ist ein Porträt über das heutige Familienleben, den gesellschaftlichen Druck auf Frauen und junge Paare.

Es geht um Alva (Celie Sparre) und Ellen (Helena Af Sandeberg), zwei Schwestern mit völlig unterschiedlichen Lebensentwürfen: Während Alva und ihr Freund Nico (Hannes Fohlin) unfreiwillig kinderlos bleiben, bekommt Ellen mit Ehemann Alex (Ulf Stenberg) drei Kinder – und wünscht sich, sie hätte es nie getan. Die Schwestern beneiden einander. Im Vergleich zu Alvas und Nicos Herausforderungen rund um die gewünschte Schwangerschaft, die damit einhergehende IVF-Behandlung und einem heftigen Schicksalsschlag, scheinen die Probleme von Ellen und ihre Streitigkeiten mit Alex banal. Doch sind sie es darum auch? „Meaning of Life“ zeigt auf gekonnte Weise die Kluft zwischen sehnlichen Wünschen und täglicher Realität.

Die erste Staffel der Dramedy-Serie steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 6. Mai 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zum Abruf bereit.

„Ray Donovan: The Movie“: Starbesetztes Drama feiert den fulminanten Abschied von den Donovans

Ein würdiger Abschluss! „Ray Donovan: The Movie“ knüpft nahtlos an das Finale der erfolgreichen TV-Serie an und bringt die generationenübergreifende Geschichte der dysfunktionalen Familie Donovan zu einem fulminanten Ende.

Als die Ereignisse, die Ray (Liev Schreiber) zu dem gemacht haben, was er heute ist, endlich ans Licht kommen, zieht es die Donovans zurück nach Boston, um sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Gemeinsam kämpfen sie darum, die Erlebnisse aus der von Gewalt und Trauer geprägten Kindheit und Jugend endlich zu verarbeiten. Aber das Schicksal ist unerbittlich! Kraft schöpfen die Donovans nur aus ihrer großen Liebe zueinander. Und ganz gleich, ob sie zusammenhalten oder mit wehenden Fahnen untergehen, eines ist auf jeden Fall sicher: Ray hat es nicht so mit losen Enden ...

Neben Liev Schreiber in seiner Paraderolle als Ray Donovan brilliert Golden Globe®-Preisträger und Hollywood-Star Jon Voight erneut als Rays krimineller Vater Mickey Donovan.

„Ray Donovan: The Movie“ können MagentaTV-Kund*innen ab dem 11. April 2024 bei MagentaTV+ streamen – wie immer ohne Zusatzkosten.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil