Vertrauensvoller Partner im Netz: Telekom baut Angebot für digitale Zertifikate aus

Noch nie war Vertrauen so wertvoll. Die Deutsche Telekom komplettiert ihr Angebot auf dem Gebiet der digitalen Zertifikate und des Identitäts-Managements. Dazu arbeitet das Unternehmen zukünftig mit der weltweit engagierten DigiCert Inc. aus Nordamerika zusammen. So erfüllt die Deutsche Telekom mit einem starken Partner aus einer Hand die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Anforderungen europäischer Kunden – die der eigenen, sowie die der Kunden ihrer Tochtergesellschaften. Das Portfolio ist komplett und deckt die volle Bandbreite von Public-Key-Infrastruktur, Identitäts- und Zugriff-Management bis zu digitalen Zertifikaten ab. Genauso die Hardwaresicherheit für Smartphones, Computer, und andere Geräte mittels so genannter Secure Elements. Um das zu gewährleisten hat die Deutsche Telekom Security GmbH ein Competence Center DigiCert mit Sitz in Deutschland und der Slowakei gegründet.

„Mit diesem Schritt bleiben wir unserer Devise treu, als zertifizierter Vertrauensdienstanbieter Security Services in georedundanten Rechenzentren mit zusätzlich integrierter Hochsicherheitsumgebung zu betreiben. Auch die Cloud-Lösungen von DigiCert erfüllen alle Vorgaben nach europäischem Recht, da deren Betrieb aus den Niederlanden heraus erfolgt“, sagt Andreas Brasching, Leiter Trust Center & Identity Security, Deutsche Telekom Security GmbH.

Traditions-Alleinstellungsmerkmal bleibt

Auch strengsten Anforderungen an digitale Souveränität im Heimatmarkt wird die Telekom weiterhin gerecht. Bereits seit 1994 betreibt das Unternehmen ihr eigenes Trust Center - das erste zertifizierte in Deutschland. Millionen von Zertifikaten wurden seitdem bereitgestellt und sind bei Kunden unterschiedlichster Branchen sowie Behörden im täglichen Einsatz. Als Zertifizierungsstelle und Vertrauensinstanz für den elektronischen Datenaustausch hat sich die Telekom für sichere, IT-gestützte Geschäftsprozesse seitdem bewährt. Digitale Zertifikate sorgen für Datensicherheit, Beweiskraft und Vertraulichkeit in solchen digitalisierten Prozessen und der elektronischen Kommunikation.

In Zukunft noch flexibler

Dem Wunsch nach automatisierten und skalierbaren Dienstleistungen kommt die Telekom nun mit der Zusammenarbeit mit DigiCert nach. Gerade das Internet der Dinge und die damit ständig wachsende Angriffsoberfläche dank ultimativer Vernetzung, erfordern gut verfügbare Plattformen, die mitwachsen. Identitäten über die Grenzen von Apps und Geräte-Instanzen hinweg nahtlos managen zu können, ist eine weitere wichtige Eigenschaft, die ab jetzt das Portfolio der Deutschen Telekom bereichert.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil