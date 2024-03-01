Telekom startet Vergabe der exklusiven Fahnenteam-Plätze für die UEFA EURO 2024™ via Treueprogramm Magenta Moments

Einmal zusammen mit den größten Fußballstars Europas in ein voll besetztes Stadion einlaufen? Und damit Teil der UEFA EURO 2024™ sein? Davon träumen junge Menschen in ganz Deutschland. Die Telekom gibt ihnen jetzt die Chance auf einen Platz im exklusiven Fahnenträger-Team des Turniers. Bei dem Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App haben Privatkund*innen der Telekom aus Deutschland ab heute die Möglichkeit, einen der begehrten Plätze für ihre Kinder zu gewinnen. Die Telekom sucht mehr als 400 Teenager im Alter von 12-16 Jahren, die bei den 51 Partien der UEFA EURO 2024 zu Beginn der Spiele die Fahnen der jeweiligen Teams auf den Platz tragen. Anschließend können sie das Spiel zusammen mit einem Elternteil direkt im Stadion live mitverfolgen.

Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships und verantwortlich für die EURO 2024 bei der Telekom: „Bei einer Europameisterschaft im eigenen Land in ein voll besetztes Stadion mit zehntausenden Fans einzulaufen – das sind Gänsehaut-Momente, die junge Menschen ein Leben lang begleiten. Wir wollen mit dem Fahnenteam-Programm zeigen, welche Faszination der Fußball durch ein Großereignis wie die EURO auf Kinder und Jugendliche ausüben kann. Gleichzeitig bieten wir unseren Kund*innen die Chance auf einen einmaligen Gewinn, den sie für Geld niemals kaufen können. Auch für diese magischen Momente steht die Deutsche Telekom.“

Der Ablauf des Fahnenteam-Programms

Die Fahnenträger*innen tragen, kurz bevor die Teams auf das Spielfeld kommen, die beiden Nationalfahnen auf den Platz. Während die Nationalhymnen gespielt werden, stehen sie zwischen den Superstars des Fußballs und erleben einen ganz besonderen Moment. Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie werden alle zu ihren Plätzen gebracht, von wo aus sie das Spiel gemeinsam mit einem begleitenden Elternteil hautnah miterleben können.

Die Fahnenträger*innen müssen zwischen 12-16 Jahren alt sein. Für das jeweilige Spiel erhalten die Jugendlichen und eine erziehungsberechtigte Begleitperson je ein Ticket. Außerdem ein Fahnenteam-Outfit und Schuhe von Adidas sowie Verpflegung vor Ort. Die Gewinner*innen werden nach Ablauf des Gewinnspiels – frühestens ab Mitte April 2024 – von der Telekom benachrichtigt.

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