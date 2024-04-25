Christian Loefert verlässt Telekom Deutschland – Michael Falkensteiner folgt nach

„Wir danken Christian Loefert für sein großes Engagement und seinen starken Beitrag für das Unternehmen. Wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, sagt Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland. „Mit Michael Falkensteiner tritt ein ausgewiesener Marketingexperte die Nachfolge an. Er kann auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken und bringt eine große Branchen-Expertise mit.“

Christian Loefert ist seit 2008 bei der Deutschen Telekom. Seitdem hat er verschiedene Führungspositionen innerhalb des Konzerns innegehabt. Zunächst übernahm der promovierte Wirtschaftswissenschaftler den Bereich Strategie, Expansion und Projekte bei der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft. Anschließend leitete er erfolgreich das Franchisenetz der Telekom mit rund 200 Filialen. Danach war Christian Loefert für das Channel Management und Business Steering im Privatkundensegment der Telekom Deutschland verantwortlich, bevor er die Position des Leiters Marketingkommunikation, Mobilfunk-Endgeräte und Training übernahm. In dieser Zeit steuerte er das Wachstum des Privatkundenvertriebs über alle Produkte hinweg, spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen organisatorischen Transformation im Privatkundensegment und entwickelte preisgekrönte Werbekampagnen. Seit 2020 ist er zudem als Co-Lead des Kraftwerk Kommunikation tätig. Diese konzernübergreifende und interdisziplinäre Kommunikationseinheit hat maßgeblich zur Stärkung der Marke und zur Optimierung der Marketingkommunikation in Deutschland beigetragen.

Michael Falkensteiner übernimmt zum 1. August 2024 die Verantwortung für den Bereich Marketingkommunikation und Mobilfunk-Endgeräte bei der Telekom Deutschland und berichtet direkt an Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland. Er bringt mehr als 15 Jahre Marketing-Erfahrung in nationalen sowie internationalen Unternehmen mit. Nach dem Start seiner beruflichen Laufbahn als Berater hat er verschiedene Managementpositionen übernommen, wie beispielsweise Head of Brand and International Advertising. Zuletzt war Michael Falkensteiner als Director Brand and Marketing Communications bei o2 Telefonica Deutschland tätig.

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