Connect Leserwahl 2024: Telekom räumt schon wieder ab

Jedes Jahr wählt die Leserschaft der connect ihre Lieblinge: Im Frühjahr 2024 haben über 90.000 Leserinnen und Leser ihre Bewertungen zu Deutschlands Netzen, Diensten und Herstellern abgegeben. Die Telekom hat in diesem Jahr vier Mal den höchsten Rang erzielt. Sie wurde zum besten Mobilfunknetzbetreiber des Jahres gewählt, ihr Angebot MagentaTV wurde zur Nummer eins der IPTV-Dienste gekürt, sie wurde als führender Festnetzbetreiber ausgezeichnet und erhielt erneut den Titel als bester Anbieter für Prepaid-Karten.

Führender Mobilfunknetzbetreiber

Die Ansprüche der über 61 Millionen Telekom-Kunden an das Mobilfunknetz wachsen ungebremst. Und auch das Unternehmen setzt weiterhin alles daran, seine Spitzenposition im Bereich des Mobilfunks zu behaupten. Der fortschreitende Ausbau des 5G-Netzes belegt dies deutlich: Bereits über 96 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben Zugang zum 5G-Mobilfunknetz der Telekom. Das wurde 2024 erneut mit dem ersten Platz bei der connect-Leserwahl honoriert.

Derzeit sind mehr als 80.000 5G-Antennen in Betrieb. Davon senden über 10.000 Antennen auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz – mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

Bis 2025 will die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen. Neben dem Ausbau des 5G-Netzes investiert die Telekom auch weiter in die Verbesserung des LTE-Netzes, das aktuell schon 99,6 Prozent der Menschen in Deutschland erreicht.

Platz eins bei den Netzbetreiber-Prepaid-Karten

Die Leser*innen von connect haben die Prepaid-Optionen der Telekom erneut zum Spitzenreiter gewählt. Sie loben die hohe Qualität und die volle Kostenkontrolle, die die Telekom mit ihren MagentaMobil Prepaid-Angeboten bietet. Ein weiterer Pluspunkt: In allen MagentaMobil Prepaid Tarifen ist 5G inklusive - und das ganz ohne Vertragsbindung.

Spitzenplatz bei den Festnetzanbietern

Ob Stadt oder Land – die Telekom baut ihr Glasfasernetz zügig aus. Aktuell ist die Telekom der größte Glasfaser-Anbieter in Deutschland. Das Netz hat eine Länge von über 750.000 Kilometer. Dadurch können schon über 8 Millionen Haushalte einen FTTH-Anschluss der Telekom mit einer Bandbreite von bis zu 1 Gbit/s buchen. Bis 2024 plant die Telekom, mehr als 10 Millionen Haushalte mit einem FTTH-Anschluss zu versorgen.

Die Telekom investiert jedes Jahr mehrere Milliarden Euro in den Ausbau ihres Netzes. Das finden auch die connect-Leser*innen gut und haben sie zur beliebtesten Marke gewählt.

Bis 2030 will die Telekom, dass alle Haushalte in Deutschland mit einem FTTH-Anschluss versorgt werden. Der Großteil davon wird von der Telekom realisiert. Außerdem bietet die Telekom auch in Gebieten, in denen das Glasfaserkabel noch nicht bis in die Gebäude führt, schnelle Anschlüsse an. Über 30 Millionen Haushalte können einen Telekom-Tarif mit bis zu 250 Mbit/s buchen. Außerdem versorgt das Unternehmen in Deutschland mehr als 36 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s.

Platz eins bei den IPTV-Anbietern

Die Telekom bietet mit MagentaTV eine Plattform, die klassisches TV und die moderne Welt des Streamings miteinander verbindet. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt: klassisches Fernsehen mit über 150 Kanälen in HD, Serien und Filme auf Abruf bei MagentaTV+ sowie Streamingdienste wie Disney+, Netflix und RTL+. Und das Beste daran: Die Tarife sind perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Das sehen auch die Leser*innen der connect so. MagentaTV macht gute Unterhaltung einfach zugänglich.

Dazu kommen Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay, die den Komfort spürbar steigern. Die flexible Nutzung bei Urlauben im EU-Ausland macht das Angebot nochmal attraktiver. Denn MagentaTV lässt sich auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt im EU-Ausland nutzen, zum Beispiel per MagentaTV One am Fernseher in der Unterkunft sowie am Tablet oder Smartphone.

Ein absolutes Highlight im Fußballjahr 2024: Nur MagentaTV bietet alle 51 Spielen der UEFA EURO 2024 live und in UHD-Qualität. Fünf dieser Spiele werden in Deutschland exklusiv nur bei MagentaTV gezeigt.

Platz eins für congstar bei den Mobilfunkanbietern

Die Leser von connect haben entschieden: In der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ wählten sie congstar – die Zweitmarke der Telekom – auf Platz eins. Damit steht congstar bereits zum 13. Mal in Folge ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die Mobilfunktarife von congstar ergänzen die Produktwelt der Telekom ideal und sind ein wichtiger Teil der Mehrmarkenstrategie. Das congstar Angebot ist die erste Wahl für preisbewusste Kundinnen und Kunden, die trotzdem Wert auf bewährte Telekom Qualität legen. Flexibilität und eine transparente Angebotsstruktur stehen dabei immer im Fokus. Derzeit nutzen mehr als 6 Millionen Kunden in ganz Deutschland congstar Produkte und -Tarife – und es werden täglich mehr.

Die Ergebnisse im Detail finden Sie in der Ausgabe 6/2024 der connect und unter www.connect.de .

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