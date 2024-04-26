MagentaTV zeigt exklusiv „Julian Nagelsmann – Das Interview“.

Kurz vor dem Start der UEFA EURO 2024 in Deutschland ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Gast in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV. Er ist jüngster Cheftrainer der Bundesligageschichte, und als jüngster Bundestrainer hat er zuletzt Fußball-Deutschland wieder mit der Nationalmannschaft versöhnt. Nun hat der 36-Jährige ein Zeichen gesetzt und seinen Vertrag mit dem DFB bis zur WM 2026 verlängert. Über seine Beweggründe für dieser Entscheidung spricht er erstmals exklusiv im persönlichen Gespräch mit Johannes B. Kerner. „Ich habe mich bewusst für den DFB entschieden“, erklärt Nagelsmann. „Alle wollten es unbedingt und haben sich sehr früh darum bemüht, dass ich verlängere, auch schon vor den letzten beiden erfolgreichen Länderspielen. Dieses Vertrauen, das ich da spüre, war mir schon sehr wichtig.“ Die Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Rudi Völler, „der wie eine Vaterfigur für das gesamte Trainerteam da ist“, habe ebenfalls eine maßgebliche Rolle gespielt.

Entscheidung nicht gegen den FC Bayern gerichtet

Offen räumt Nagelsmann ein, dass er mit seinem Bekenntnis zum DFB finanzielle Einbußen in Kauf genommen habe. „Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass man im Verein mehr verdienen kann. Aber das ist jetzt nicht meine Triebfeder.“ Grundsätzlich sei seine Entscheidung nicht gegen den FC Bayern München oder andere an ihm interessierte Klubs gerichtet, betont der 36-Jährige. Die Vermutung des Münchener Sportchefs Max Eberl, wonach der Stachel bei Nagelsmann nach dessen Entlassung als Bayern-Coach im Frühjahr 2023 noch zu tief sitze, will der Bundestrainer nicht bestätigen. „Ich habe gestern noch mal meinen Körper abgetastet und keinen Stachel gespürt“, sagt er schmunzelnd. Eine spätere Rückkehr zum Rekordmeister sei zumindest nicht unvorstellbar: „Ausschließen kann man, glaube ich, nichts im Fußball.“

Vorfreude auf Europa- und Weltmeisterschaft

Er freue sich nun auf seine Aufgabe, das DFB-Team nach der EM auch noch auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorzubereiten, erklärt Julian Nagelsmann im Gespräch mit Johannes B. Kerner. „Das sind zwei sehr bedeutende Turniere, die wir vor der Brust haben und die wir erfolgreich gestalten wollen.“ Darüber hinaus verrät der 36-Jährige auch, dass das Singen der Nationalhymne vor den Länderspielen für ihn ein sehr emotionales Erlebnis sei. Dabei könne es passieren, dass er das eine oder andere Tränchen verdrücken müsse. „Ich gehöre zu der Generation von Männern, die auch Weinen zulassen.“

Appell an das Team: „Wir müssen uns selbst begeistern“

Im MagentaTV-Talkformat „Bestbesetzung“ befasst sich der Bundestrainer zudem mit der Frage, inwieweit seine Mannschaft für die Stimmung bei der am 14. Juni beginnenden UEFA EURO 2024 verantwortlich ist. „Wir müssen uns selbst begeistern durch eine Art, die uns allen Spaß macht, auf dem Fußballplatz zu stehen, die uns mit Emotionen und auch dieser Fußballliebe füllt, die wir da haben. Und es wird automatisch überschwappen auf die Fans. Dieser Kreislauf ist der richtige“, führt Nagelsmann aus. „Du kannst andere Menschen nur begeistern, wenn du auch selbst begeistert bist.“

„Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner

Im MagentaTV Original „Bestbesetzung“ trifft Johannes B. Kerner regelmäßig prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport, Entertainment, Lifestyle und Gesellschaft. Die Gäste des erfolgreichen Talkmasters zeichnen sich einerseits durch große Bekanntheit und aktuelle Relevanz aus, treten aber andererseits normalerweise nicht oder nur sehr selten in deutschen Talkshows auf. In der jeweils 60-minütigen Sendung spricht Johannes B. Kerner mit seinen hochkarätigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern über deren persönlichen Werdegang und ihr Verhältnis zum aktuellen Zeitgeschehen. Dabei bietet das Format vor allem Raum für tiefer gehende Fragen und Antworten.

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