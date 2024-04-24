MagentaTV+ zeigt Fußball-Talk und Hochspannung Made in Britain

Im Juni, wenn die UEFA EURO 2024 startet, dreht sich in ganz Deutschland alles um den Ball. MagentaTV bildet da keine Ausnahme. MagentaTV-Kund*innen können ausnahmslos alle EM-Spiele live in UHD sehen. Bereits als Vorbereitung auf die Spiele gibt’s bei MagentaTV+ einige Highlights rund um den Lieblingssport der Deutschen. Zum Beispiel die brandneue Folge des MagentaTV Originals „More than Talking“: In der Volkswagen Arena in Wolfsburg trifft sich Gastgeberin Verona Pooth zum Gespräch mit Ausnahmefußballerin Alexandra Popp – und die beiden Ladys haben nicht nur beim Plaudern, sondern auch beim gemeinsamen EM-Orakeln sichtlich Spaß.

Aber auch während der EURO 24 sorgt MagentaTV+ für zusätzliche Unterhaltung mit Nervenkitzel-Garantie. Neu und exklusiv ab 29.06. dabei: Staffel 2 der atmosphärisch dichten britischen Crime-Serie „The Responder“, die einen Emergency Response Officer (Martin Freeman) bei seinen nervenaufreibenden nächtlichen Einsätzen quer durch Liverpool begleitet.

Anpfiff bei „More than Talking“ für die Begegnung von Verona Pooth und Nationalspielerin Alexandra Popp

Die Vorfreude auf die UEFA EURO 2024 steigt. Und auch bei „More than Talking” steht alles im Zeichen der anstehenden Europameisterschaft. Zur Einstimmung auf das Sportevent der Superlative hat es sich Verona Pooth zur Aufgabe gemacht, verschiedene Ausnahmesportler:innen zu interviewen – und in der neuen Folge ist die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an der Reihe.

Verona Pooth trifft Alexandra Popp in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Bei „More than Talking“ gibt die Stürmerin exklusive Einblicke in ihre beispiellose Karriere. Diese begann vor über 20 Jahren beim FC Schwarz-Weiß Silschede unweit von Hagen und führte sie bis zum Bundesligisten VfL Wolfsburg und schließlich in die Startelf der Nationalmannschaft. Mit ihren Erfolgen trägt die Vollblut-Kickerin dazu bei, dass der Frauenfußball immer mehr Anerkennung bei den Fans und mediale Aufmerksamkeit erfährt. „Uns haben starke Frauen den Weg geebnet, den Frauenfußball voranzubringen“, erklärt die heute 33-Jährige im Gespräch mit Verona Pooth. Genau deshalb will sie jetzt etwas zurückgeben und macht sich für die Belange von Nachwuchsspielerinnen stark. Außerhalb des Fußballplatzes steht für Alexandra Popp ihr soziales Engagement mit an erster Stelle. Immer wieder setzt sie sich beispielsweise gegen Diskriminierung und Rassismus ein und erklärt bei „More than Talking“, warum ihr das so wichtig ist. Bevor der Talk zu Ende geht, lassen es sich die beiden Frauen natürlich nicht nehmen, mit Blick auf die EURO 2024 Orakel zu spielen. Tierische Unterstützung bei ihren Prognosen bekommen sie von zwei Alpakas.

Die neue Folge des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“ mit Alexandra Popp können MagentaTV-Kund*innen ab dem 25. April 2024 bei MagentaTV+ streamen – wie immer ohne Zusatzkosten.

„The Responder“ geht in die zweite Runde – denn das Verbrechen schläft nicht in Liverpool …

Einen ungeschönten Einblick in das abgründige Nachtleben von Liverpool gewährt auch die zweite Staffel der Crime-Serie „The Responder“. Im Mittelpunkt der neuen Folgen stehen wieder der krisenerprobte und unkonventionelle Polizeibeamte Chris Carson, der von Emmy-Preisträger Martin Freeman („Der Hobbit“) verkörpert wird, und seine (frühere) Partnerin Rachel Hargreaves (Adelayo Adedayo).

Seit dem Ende der ersten Staffel sind sechs Monate vergangen: Chris versucht, sein Leben wieder aufzubauen und der Korruption zu entkommen, die ihn fast in den Abgrund gerissen hätte. Er möchte ein besserer Polizist, ein besserer Mann und vor allem ein besserer Vater für seine Tochter Tilly sein. Doch das wiederkehrende Trauma seiner nächtlichen Polizeieinsätze lässt ihn nicht los. Schließlich nimmt er einen Tagesjob an. Auch Rachel ist dabei, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sie ist immer noch wütend auf ihren alten Partner Chris. Aber nachdem sie mit einer Reihe von anderen Polizisten zusammengearbeitet hat, muss sie feststellen, dass sie ihm gar nicht so unähnlich ist. Als sich ihre Wege erneut kreuzen, wird bei einer Routinekontrolle mit einem schwarzen Range Rover alles auf den Kopf gestellt …

Die zweite Staffel der Crime-Serie „The Responder“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 29. Juni 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zum Abruf bereit.

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