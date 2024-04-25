Telekom startet Glasfaser-Ausbau in Jagsthausen

Die Planungen für das schnelle Internet in Jagsthausen sind abgeschlossen. Jetzt wird gebaut. Insgesamt profitieren von diesem Ausbau über 60 Haushalte im ländlichen Raum. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Die Telekom wird rund 10 Kilometer Glasfaserkabel bis ins Haus verlegen und 5 neue Netzverteiler aufstellen. Bereits in 4 Monaten werden die ersten Kunden am Netz sein. Der Netzausbau soll bis November 2024 abgeschlossen sein.

„Die Versorgung mit schnellem Internet ist die größte Infrastrukturaufgabe unserer Zeit. Ohne schnelle Netze gibt es keine Zukunft! Der Baustart des schnellen Internets markiert somit einen bedeutenden Schritt in der digitalen Entwicklung von Jagsthausen. So können die letzten Lücken bei der Versorgung mit schnellem Internet nun durch die Deutsche Telekom geschlossen werden. Eine starke Partnerschaft zwischen allen Akteuren ist notwendig, um den digitalen Wandel erfolgreich voranzutreiben. Der privatwirtschaftliche und der geförderte Ausbau ergänzen sich gegenseitig: Nur gemeinsam können wir gleichwertige Lebensverhältnisse im Land schaffen und unsere Zukunftsfähigkeit sichern“, sagte der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl.

„Ich freue mich, dass die Arbeiten für dieses besondere Ausbauprojekt jetzt starten“, sagt Bürgermeister Roland Halter. „Schnelles Internet gehört zum Leben unserer Bürger dazu – privat und geschäftlich. Es ist ein digitaler Standortvorteil.“

„Die Deutsche Telekom hat bereits über 920.000 Haushalte in Baden-Württemberg an das Glasfasernetz angeschlossen. Drei Viertel des Ausbaus in Baden-Württemberg finanziert die Telekom komplett aus eigenen Mitteln - und dieser Anteil wird perspektivisch sogar noch steigen. Ein klares Bekenntnis zu Baden-Württemberg“, sagt Thomas Müller, Leiter Glasfaserausbau Südwest von der Telekom. „Außerdem hat die Telekom im Jahr 2023 Zuschlag für den geförderten Ausbau von mehr als 4.500 Haushalten erhalten. Die Telekom beteiligt sich so stark wie kein anderer Marktteilnehmer am landes- und bundesweiten Förderprogramm für den Breitbandausbau.“

Beim Ausbau arbeiten Jagsthausen und die Telekom eng zusammen. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind dabei oberstes Gebot. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen.

Was jetzt wichtig ist

Egal, ob die Glasfaser erst in der Straße, vor dem Haus oder schon im Keller liegt: Der Kunde muss aktiv werden und einen Glasfaser-Tarif bei der Telekom buchen. Die Telekom nimmt dann direkt Kontakt auf und klärt die nächsten Schritte.

Wichtig für Mieter: Auch sie können den Anstoß dafür geben, dass ihr Haus oder ihre Wohnung ans Glasfasernetz angeschlossen wird. Voraussetzung ist die Buchung eines Glasfaser-Tarifs bei der Telekom. Das Unternehmen nimmt dann Kontakt mit dem Immobilienbesitzer auf und klärt die Details, wann und wie die Hauszuführung und der Anschluss gelegt werden sollen.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen der Telekom

Telekom Shop Öhringen im Ö-Center, Austr. 5, 74613 Öhringen

www.telekom.de/glasfaser

Hotline: 0800 22 66 100 (kostenfrei)

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