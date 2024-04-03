Telekom und Sportdeutschland.TV einigen sich auf umfangreiche Eishockey-Kooperation

Die Telekom und die DOSB New Media GmbH haben sich auf eine umfangreiche Kooperation im Bereich Eishockey geeinigt. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl Spiele der nationalen Ligen DEL und DEL2, Partien der Champions Hockey League sowie Begegnungen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften und den Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren. Die Vereinbarung läuft bis 2028 und startet ab 10. Mai mit bis zu 21 WM-Spielen, darunter alle Partien des Vize-Weltmeisters Deutschland.

Eishockey-Fans profitieren auf beiden Plattformen von der strategischen Partnerschaft

Die Telekom erwirbt von der DOSB New Media GmbH Sublizenzen für Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaften 2024 bis 2028. Auf den Plattformen MagentaSport und MagentaTV werden vom 10. Mai bis 26. Mai bereits ab der kommenden WM bis zu 21 Spiele live übertragen, inkludiert sind alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie zwei Viertelfinals, die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale.

Außerdem zeigt MagentaSport ab der neuen Saison erstmals ein Spiel pro Woche aus der Champions Hockey League (CHL) live. Darunter Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase sowie ein Spiel aus jeder Runde in der K.O.-Phase inklusive des Finals. An der CHL nehmen Top-Klubs aus der Schweiz, Finnland, Schweden, Tschechien und Österreich teil, für Deutschland sind aktuell Berlin und Bremerhaven nominiert. Dazu kommen alle Meister dieser Länder, insgesamt umfasst das Teilnehmerfeld 24 Klubs.

Zusätzlich werden künftig im Sportangebot der Telekom auch die Zusammenfassungen aller Spiele aus der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) zu sehen sein. Hier hat die DOSB New Media GmbH ab der Saison 2024/25 die Rechte erworben und wird alle Spiele der DEL2 auf ihrer Plattform Sportdeutschland.TV live und auf Abruf zeigen.

Auch Sportdeutschland.TV erweitert im Zuge der Kooperation das Eishockey-Angebot für seine Kundinnen und Kunden deutlich. Künftig werden die Liveübertragungen von MagentaSport zu allen Spielen der Deutschen Eishockey Liga als Pay-per-View-Angebot auf Sportdeutschland.TV verfügbar sein. Insgesamt 364 Hauptrundenspiele und bis zu 55 Spiele in den Playoffs der DEL sind ab der kommenden Saison beim Online-Sportsender zu sehen. Zusätzlich können die Sportdeutschland.TV- User die Spielzusammenfassungen aller DEL-Spiele auf Abruf sehen.

Darüber hinaus werden auch alle MagentaSport-Spielübertragungen aus dem DEB-Rechteportfolio der Telekom ab der neuen Saison im Pay-per-View-Angebot auf Sportdeutschland.TV bereitgestellt. Das sind unter anderem die Spiele des Deutschland Cups, die Spiele der U20 und U18 sowie der Frauen-WM und die WM-Testspiele der Herren.

Das größte Eishockey-Angebot in der Geschichte von MagentaSport

„Eishockey hat sich in den letzten Jahren bei MagentaSport überaus positiv entwickelt und wir sehen jedes Jahr steigende Nutzugszahlen. Wir freuen uns sehr, dank der umfangreichen Kooperation mit Sportdeutschland.TV unser ohnehin ausgezeichnetes und umfangreiches Eishockey-Live-Angebot nochmals deutlich auszuweiten. Unsere Kunden haben künftig über MagentaSport und MagentaTV Zugang zu allen relevanten Ligen im deutschen Profi Eishockey. Besonders freut uns, dass wir den Fans auch weiterhin und langfristig die Spiele der Eishockey Weltmeisterschaften zeigen können. Damit decken wir auch den Jahreskalender der deutschen Nationalmannschaften vollständig ab“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

MagentaSport zeigt seit 2016 alle Spiele der Deutschen Eishockey Liga und hält die Medienrechte der DEL noch bis 2028. Ebenso lang ist die Telekom Partner des Deutschen Eishockey Bunds und bietet bereits jetzt ein umfangreiches Liveprogramm der deutschen Nationalmannschaften unter anderem mit allen Spielen des Deutschland Cups sowie Spielen der U20 WM und der Frauen WM. Die diesjährige Frauen WM startet ab dem 4. April in den USA. MagentaSport überträgt alle Spiele des deutschen Teams und das Finale live und kostenfrei. Ebenso laufen ab dem 11. April alle acht WM-Vorbereitungsspiele der deutschen Herren live und kostenfrei. Das komplette Angebot wird künftig zum bisher größten Eishockey-Angebot aller Zeiten von MagentaSport und umfasst nach der Vereinbarung mit Sportdeutschland.TV langfristig von August bis Mai rund 1.400 Live-Stunden und etliche Zusatzprogramme mit Spiel-Zusammenfassungen und eigenen Formaten wie der „Eishockey Show“.

Ab der neuen Saison: Mehr als 900 Einzel-Spiele der DEL, der DEL2 und des DEB bei Sportdeutschland.TV

„Ab sofort bieten wir ausnahmslos alle relevanten Inhalte in Eishockey-Deutschland auf unserer Plattform an. Durch die Kooperation mit der Telekom gibt es keine spannende Liga, kein Event und keine Einzelspiele mehr, die nicht auf Sportdeutschland.TV zu sehen sind“, erklärt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM, begeistert. „Dank der starken Partnerschaft bieten wir allen Eishockey-Fans das umfangreichste Eishockey-Angebot in Deutschland. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre gemeinsam mit der gesamten Eishockey-Community, Spitzensport und einem erfolgreichen Partner an unserer Seite.“

Zuletzt hatte Sportdeutschland die Rechte an allen Spielen der DEL2 erworben und wird diese exklusiv bis zur Saison 2028/29 übertragen. Gemeinsam mit allen Spielen der Eishockey-WM, der Division I-WM, der Champions Hockey League und dem Spengler Cup, bietet Sportdeutschland.TV das umfangreichste Eishockey-Angebot in Deutschland.

Gemeinsam sorgen die Telekom und Sportdeutschland.TV mit ihrer Kooperation für noch mehr mediale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Eishockeysports in Deutschland und werden somit dem weiterwachsenden Interesse gerecht. Zuletzt hatten sowohl die DEL als auch die DEL2 Rekordzuschauerzahlen in ihren Arenen vermeldet. Mit der Partnerschaft decken die beiden Plattformen alle wichtigen nationalen und internationalen Eishockey-Wettbewerbe ab und bieten zudem den deutschen Nationalmannschaften vom Nachwuchs über die Frauen bis hin zu den Männern ein passendes Zuhause.

Eishockey aktuell bei MagentaSport

DEL-Playoffs komplett live

Mittwoch, 03.04.2024

Halbfinal-Serie – Runde 2

Ab 18.45 Uhr: EHC Red Bull München – Pinguins Bremerhaven

Ab 19.15 Uhr: Straubing Tigers – Eisbären Berlin

Freitag, 05.04.2024

Halbfinal-Serie – Runde 3

Ab 18.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven – EHC Red Bull München

Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin – Straubing Tigers

Sonntag, 07.04.2024

Halbfinale-Serie – Runde 4

Ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München – Pinguins Bremerhaven

Ab 16.45 Uhr: Straubing Tigers – Eisbären Berlin

Die Frauen WM (USA) live und kostenlos

Donnerstag, 04.04.24

ab 21 Uhr: Deutschland – Dänemark

Samstag, 06.04.24

Ab 21 Uhr: Deutschland – Japan

Montag, 08.04.24

Ab 17 Uhr: Deutschland - Schweden

Dienstag, 09.04.24

Ab 17 Uhr: Deutschland – China

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