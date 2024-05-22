„More than Talking“: Bei MagentaTV ist der „Tiger“ los!

Mit der UEFA EURO 2024 stehen die kommenden Wochen vor allem im Zeichen hochklassiger Fußball-Livestreams. Doch auch darüber hinaus hat MagentaTV wieder einige brandheiße Highlights im Programm. Dazu zählt unter anderem die neue Folge des MagentaTV Originals „More than Talking“, in der Verona Pooth Ex-Kicker Stefan „Tiger“ Effenberg begrüßt: In seiner Geburtsstadt spricht der frühere Nationalspieler und langjährige Bad Boy des deutschen Fußballs Klartext und offenbart Anekdoten aus einem ziemlich bewegten Leben auf und neben dem Spielfeld.

„Ahoi und volle Fahrt voraus!“: Verona Pooth plauscht bei „More than Talking“ mit dem Hamburger Jung Stefan Effenberg

Zum Treffen mit Fußballlegende Stefan Effenberg geht Verona Pooth für „More than Talking“ diesmal in Hamburg vor Anker: Sie empfängt den „Tiger“ in echter hanseatischer Manier – mit Elbsegler als Kopfbedeckung – an Bord einer Barkasse. Denn Stefan Effenberg ist ein echter Hamburger Jung. Und vor der imposanten Kulisse des Hafens entlockt sie der Sport-Ikone so einiges. Stefan Effenbergs Karriere begann allerdings nicht in Hamburg, sondern beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, wo er bereits mit 18 Jahren seinen ersten großen Profi-Vertrag unterschrieb. Weitere Stationen waren unter anderem AC Florenz und der deutsche Rekordmeister Bayern München, mit dem Effenberg 2001 die Champions League gewann. „Das war einfach ein Ziel, das ich mir gesetzt habe: In Erinnerung zu bleiben, und zwar in Verbindung mit Erfolg“, verrät der heute 55-Jährige im Gespräch mit Verona Pooth. Bei „More than Talking“ geht der dreifache Vater jedoch nicht nur auf seine Fußballkarriere ein. Er spricht auch über andere Leidenschaften: zum Beispiel das Malen und das Kochen. Während des Austauschs erzählt Effenberg zudem, wie er zu seiner ikonischen „Tiger“-Frisur kam. Die verdanke er nämlich einer verlorenen Wette in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“. Sein Spitzname rührt, na klar, genau daher. Verona Pooth und der „Tiger“ sprechen auch über ihre persönlichen Beziehungen zum „Kaiser“ Franz Beckenbauer, wagen Prognosen für die bevorstehende Europameisterschaft der Männer und treten schließlich in einem witzigen Hamburg-Quiz gegeneinander an. Wer eine Frage falsch beantwortet, muss sich jedes Mal einen zur Brust nehmen – und die Schmach mit einem scharfen Ingwer-Shot hinunterspülen. Auf ex!

Die neue Folge des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“ mit Stefan Effenberg können MagentaTV-Kund*innen seit dem 16. Mai 2024 bei MagentaTV+ streamen – wie immer ohne Zusatzkosten.

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