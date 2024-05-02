Eishockey-Vizeweltmeister Deutschland geht bei MagentaSport erneut auf Medaillenjagd

In einer Woche beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft: Vizeweltmeister Deutschland startet am 10. Mai bei der 88. IIHF Eishockey-WM in Tschechien im Spiel gegen die Slowakei erneut die Mission Goldmedaille. MagentaSport und MagentaTV zeigen live bis zu 21 Spiele der WM. Darunter alle Deutschland-Spiele und alle Entscheidungen. Mit der WM rundet MagentaSport die aktuelle Saison mit dem bisher größten und erfolgreichsten Eishockey-Programm ab. Alleine in der aktuellen DEL -Saison wurden erneut Bestwerte bei den Reichweiten erzielt: . in der höchsten deutschen Spielklasse erzielte man in der laufenden Saison trotz weniger Spielen als im Vorjahr eine neue Rekordreichweite von über 25 Mio. Zuschauern. Eine Erfolgsstory war auch die Eishockey-WM der Frauen.

Für die WM-Übertragungen hat MagentaSport unter anderem mit Ronja Jenike, Constantin Braun, Patrick Ehelechner und Sven Felski erneut ein Top-Experten-Team zusammengestellt. Sascha Bandermann ist als Reporter in Tschechien im Einsatz, Alex Kunz kommentiert. Die WM wird der herausragender Abschluss einer Rekordsaison bei MagentaSport, zusätzlich wurden die Rechte für die WM bis 2028 gesichert. In der neuen Saison kommt bei MagentaSport auch noch die Champions League of Hockey neu hinzu.

Letzte Vorbereitungsspiele gegen Frankreich kurz vor der WM live bei MagentaSport

Die Eishockey-WM in Prag und Ostrava läuft vom 10. Mai bis zum 26. Mai. 16 Nationen kämpfen um den Titel. Deutschland trifft in der Gruppenphase außerdem auf die USA, Schweden, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen. Als WM-Top-Favorit gilt der amtierende Titelträger und Rekordweltmeister Kanada. Zuvor will sich das Team um Bundestrainer Harold Kreis noch in Wolfsburg (4. Mai) und in Weißwasser (6. Mai) gegen Frankreich in Medaillenform bringen. Beide Spiele sind ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen. Neben Profis aus den DEL-Finals sollen dann auch eine Reihe Spieler aus der NHL zum Team stoßen. Unter anderem haben der frühere Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm (San Jose Sharks), Jungstar JJ Peterka (Buffalo Sabres) sowie Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) ihre Teilnahme zugesagt.

MagentaSport mit Top-Personal zur Eishockey-WM

Neben allen deutschen Spielen zeigt MagentaSport bis zu 8 weitere Gruppenspiele, 2 Viertelfinale, 2 Halbfinale, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale. Das sind insgesamt 21 Partien, die erneut von einem starken Experten begleitet werde. Von vor Ort wird Sascha Bandermann berichten, Alex Kunz kommentiert. Als Experten fungieren der noch aktive Constantin Braun von den Nürnberg Ice Tigers, die Co-Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, Ronja Jenike, Ex-Eisbären-Stürmer Sven Felski und Patrick Ehelechner.

Noch mehr Eishockey: das größte Eishockey-Programm aller Zeiten bei MagentaSport

Die Telekom hatte kürzlich von der DOSB New Media GmbH Sublizenzen für Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaften 2024 bis 2028 sowie für Spiele der Champions Hockey League(CHL) und Zusammenfassungen der DEL 2 erworben. Damit bietet MagentaSport sein bisher größtes Eishockeyprogramm aller Zeiten. Das Gesamtprogramm umfasst rund 1.400 Live-Stunden und Zusatzprogramme mit Spiel-Zusammenfassungen sowie eigene Formate wie die „Eishockey Show“. Als Partner des Deutschen Eishockey-Bundes bietet MagentaSport darüber hinaus ein umfangreiches Liveprogramm der deutschen Nationalmannschaften unter anderem mit allen Spielen des Deutschland Cups sowie Spielen der U20 WM und der Frauen WM. Zusätzlich hält MagentaSport noch bis 2028 die Medienrechte der DEL.

Die Vorbereitungs- und WM-Spiele bei MagentaSport und MagentaTV in der Übersicht

WM-Vorbereitungsspiele

Samstag, 4. Mai, ab 13.45 Uhr: Deutschland-Frankreich

Montag, 6. Mai, ab 19.15 Uhr: Deutschland-Frankreich

WM-Gruppenspiele

Freitag, 10. Mai, ab 16 Uhr: Slowakei-Deutschland

Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr: USA-Deutschland

Sonntag, 12. Mai, ab 20.10 Uhr: Schweden -Polen

Montag, 13. Mai, ab 20 Uhr: Deutschland-Schweden

Dienstag, 14. Mai, ab 20.10 Uhr: Polen-Frankreich

Mittwoch, 15. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland-Lettland

Donnerstag, 16. Mai, ab 20.10 Uhr: USA-Frankreich

Freitag, 17. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland- Kasachstan

Samstag, 18. Mai, ab 16 Uhr: Deutschland-Polen

Sonntag, 19. Mai, ab 20.10 Uhr: Slowakei-Lettland

Montag, 20. Mai, ab 201.10 Uhr: Kasachstan-Polen

Dienstag, 21. Mai, ab 12 Uhr: Frankreich-Deutschland

Dienstag, 21. Mai, ab 20.10: Schweden-Slowakei

WM-Finalrunde 23.-26.Mai

Donnerstag, 23. Mai: 2 x Viertelfinale (ab 16.20 Uhr/20.00 Uhr)

Samstag, 25. Mai: 2x Halbfinale (ab 14.00 Uhr/18.00 Uhr)

Sonntag, 26. Mai: Spiel um Platz 3 (ab 15 Uhr), Finale (ab 20 Uhr)

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