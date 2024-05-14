MagentaTV präsentiert die Nationalmannschaft der Sportberichterstattung für die UEFA EURO 2024™

MagentaTV präsentiert den Kader für alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024™– es ist das größte Aufgebot in der TV-Sportberichterstattung. Eine Mischung aus renommierten Namen und neuen Gesichtern, insbesondere in der Social Media Begleitung des Turniers. Angeführt wird der 36 Namen umfassende MagentaTV-Kader von Johannes B. Kerner. Er wird die rund 150 Live-Stunden EURO 2024 aus dem Kölner Hauptstudio in der Mehrzahl und im Wechsel mit Laura Wontorra sowie Sascha Bandermann präsentieren.

Aus den Stadien melden sich für die Interviews zudem Anna Kraft, Ruth Hofmann, Anna Sara Lange und Thomas Wagner, der als Reporter die deutsche Nationalmannschaft im Teamquartier in Herzogenaurach begleitet. Mit Stefanie Blochwitz und Kamila Benschop sind zwei Reporterinnen in Deutschland unterwegs, um die EM-Stimmung einzufangen.

Breit aufgestellte Kommentatoren-Riege

Ebenso breit aufgestellt ist die Kommentatoren-Riege. Neben Wolff Fuss werden Christian Straßburger, Christina Rann, Jonas Friedrich, Jan Platte, Marco Hagemann, Markus Höhner und Benni Zander alle 51 Spiele und sechs Konferenzen begleiten. Neu: Der ehemalige Nationalspieler Tim Borowski wird das Experten-Team um Michael Ballack, Tabea Kemme, Shkodran Mustafi und Owen Hargreaves verstärken und im Schwerpunkt den Taktik-Kanal (Fußball.TV 2) begleiten. Für die Analyse zeichnet erneut das bewährte Team um Jan Henkel und Manuel Baum verantwortlich, Patrick Ittrich bleibt der Schiedsrichter-Experte. Für die 18 Ausgaben der Reaction Show auf dem EM-Kanal 3 (Fußball.TV3) wurden mit Fabian Reese sowie dem Trio Calcio Berlin weitere Hochkaräter aus dem Social-Bereich neben den Gurk-Brüdern Marcel und Pascal neu verpflichtet. Als Social Host im Studio agiert wie bereits bei der WM 2022 Paul Fischer (alias Paulomuc). Das Social Team wird darüber hinaus verstärkt von Ann-Sophie Kimmel und Conan Furlong.

Magenta Late Night: Studio Pille-Palle

In diesem Jahr erweitert MagentaTV sein Angebot zudem um eine Late-Night-Show. An zehn Sendetagen melden sich Schauspieler Fahri Yardim und Ex-Nationalspieler Jonas Hector aus dem „Studio Pille-Palle“, um den Spieltag unterhaltsam zu beschließen. MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EURO 2024 auf drei Kanälen in UHD-Qualität live, fünf davon exklusiv und insgesamt zwölf Partien in Kooperation mit RTL.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

