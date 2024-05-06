Neue MagentaTV One hebt das neue MagentaTV auf das nächste Level

Ab dem 7. Mai 2024 erhältlich: Mit der zweiten Generation der Premium TV-Box MagentaTV One bringt die Telekom ein überragendes TV-Erlebnis und echtes Kinogefühl in die Wohnzimmer. Die leistungsstarke TV-Box bietet in Kombination mit dem neuen MagentaTV Zugriff auf über 150 Sender in HD, Streaming-Dienste und Mediatheken sowie auf zahlreiche Apps über den Google Play Store. Sie vereint das gesamte Entertainment aus klassischem Fernsehen und Streamingdiensten an einem Ort und erleichtert zugleich die Navigation dank individueller Schnellstartleiste und übergreifender Suche einschließlich Partner-Inhalten. Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. Je nach gewähltem Tarif können bis zu 100 Stunden TV-Aufzeichnungen in der Cloud gespeichert werden.

Premium Fernbedienung mit leuchtenden Tasten

Zusätzliche Tasten auf der neuen Fernbedienung sorgen für schnellen Zugriff auf das Wichtigste. So führt die TV-Taste jederzeit sofort ins laufende TV-Programm, mit der Sterntaste lassen sich bis zu sechs frei wählbare Lieblings-Apps auf Knopfdruck starten und die Home Taste führt immer direkt zur MagentaTV Startseite. Die Restart-Taste spielt nach Verfügbarkeit eine laufende TV-Sendung von Beginn ab und die Mikrofon-Taste aktiviert den Magenta Sprachassistenten. Einfach gedrückt halten, lossprechen und ohne lästiges Tippen nach Inhalten suchen. Und das absolute Highlight: Die Tasten der Fernbedienung leuchten im Dunkeln für eine optimale Heimkinoatmosphäre – jedoch nur dann, wenn die Fernbedienung bewegt wird. Helligkeit und Dauer der Beleuchtung können individuell eingestellt werden.

Nachhaltiges Produktdesign gekennzeichnet mit dem #GreenMagenta Label

Aufgrund des besonders nachhaltigen Produktdesigns wurde die neue MagentaTV One mit dem Telekom Nachhaltigkeitslabel #GreenMagenta gekennzeichnet. Die Verpackung ist frei von Kunststoffen und die Gehäuse von TV-Box und Fernbedienung bestehen überwiegend aus biobasierten und recycelten Kunststoffen.

Ab sofort mehr Leistung für den gleichen Preis

Die zweite Generation der MagentaTV One bietet 32 GB statt zuvor 16 GB Speicherplatz und unterstützt bis Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5. Wie schon die Vorgängerversion ist sie für fünf Euro monatlich oder für einmalig 169 Euro erhältlich. Voraussetzung für die TV-Nutzung ist ein kostenpflichtiger Tarif des neuen MagentaTV . MagentaTV ist unabhängig vom Internetanbieter buchbar.

Für Fußballfans lohnt sich die neue MagentaTV One diesen Sommer übrigens besonders: Alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 werden live und in UHD-Qualität bei MagentaTV übertragen, fünf davon exklusiv.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streaming-Dienste auf einer Plattform. MagentaTV+ ist dabei immer kostenlos enthalten. Zur Auswahl stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Sender. Darüber hinaus bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen unvergleichlichen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanbieter buchbar, kann auch im EU-Ausland genutzt werden und lässt sich zu Hause und unterwegs über Geräte der Deutschen Telekom sowie Smart-TVs, Streaming-Sticks, Smartphones und Tablets nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.magentatv.de .

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