UEFA EURO 2024™: Telekom schenkt Mobilfunkkunden unbegrenztes Datenvolumen

Die Telekom macht Fußball-Fans pünktlich zum Anpfiff der UEFA EURO 2024™ ein besonderes Geschenk: Ab heute können alle privaten Mobilfunkkunden und viele Geschäftskunden über die MeinMagenta App für den gesamten Zeitraum der Europameisterschaft in Deutschland unbegrenztes Datenvolumen buchen. So können sie die Spiele live von unterwegs schauen – ohne einen bangen Blick auf den Datenverbrauch riskieren zu müssen.

Wolfgang Metze, Privatkundenchef der Telekom Deutschland: „Genau wie die Telekom verbindet der Fußball Millionen von Menschen. Durch das unlimitierte Datenvolumen im Zeitraum der Euro zeigen wir, dass wir den veränderten Sehgewohnheiten unserer Kunden während so eines Großevents Rechnung tragen. Wir wollen die Begeisterung für die Heim-EURO weiter anheizen und möchten, dass unsere Kunden, egal ob Pre- oder Postpaid, Neu- oder Bestandskunden, die Chance haben bei jedem Spiel auch ohne Ticket immer #volldabei zu sein.“

Diese Tarife berechtigen zur Teilnahme

Das Datengeschenk ist beim Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App buchbar und enthält deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen, nutzbar im Zeitraum 14. Juni bis 14. Juli 2024. Berechtigt sind die Tarife MagentaMobil inkl. Young, Data, Business Mobil, Business Mobil Data (ausgenommen MagentaMobil Speedbox, MagentaMobil GÖNN und Smart Connect), PlusKarten, Family Card (inkl. Basic und Kids & Teens), CombiCards, MagentaEINS Unlimited inkl. Community Cards, sofern sie nach 2011 gebucht wurden, sowie Prepaid-Tarife mit inkludiertem Datenvolumen.

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