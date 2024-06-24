Felix Lobrecht präsentiert: Comedy Halbzeit“ bei MagentaTV – Nach dem Spiel ist vor der Show!

Alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Männer im eigenen Land – die gibt es live nur bei MagentaTV. Und nach dem Spiel ist vor der Show! So heißt es ab der Schlussphase der Gruppenspiele im Anschluss an einzelne Abendübertragungen: „FELIX LOBRECHT PRÄSENTIERT: COMEDY HALBZEIT“. Eine Comedy-Mix-Show mit etablierten Stars der Szene und vielversprechenden Newcomern.

Bei MagentaTV geht ab 24. Juni nach dem Abpfiff der abendlichen Begegnungen der UEFA EURO 2024 der Spaß weiter. Dann bittet nämlich Felix Lobrecht die Zuschauer*innen in seinen „Downstairs Comedy Club“ nach Berlin. Und dort führt er durch „FELIX LOBRECHT PRÄSENTIERT: COMEDY HALBZEIT“. Die vier Folgen sind an den EM-Spieltagen 24., 25., und 30. Juni sowie am 1. Juli jeweils um 23:30 Uhr zu sehen. Die Show ist exklusiv im MagentaTV EURO-Programm und anschließend bei MagentaTV+ bis zum Ende des Turniers auf Abruf verfügbar. Jede Episode dauert 45 Minuten.

Unterstützt wird Felix Lobrecht von insgesamt 15 herausragenden Comedians. Zu den bekannten Größen zählen u.a. Filiz Tasdan, Kinan Al, Masud Akbarzadeh, Kristina Bogansky, Rasmus Syman, Rebecca Pap und Fabi Rommel. Felix Lobrecht stellt außerdem aufstrebende Newcomer vor. Zu diesen zählen Basti Ulrich und Anissa Loucif.

Zum Auftakt am 24. Juni begrüßt Lobrecht mit Rebecca Pap, Filiz Tasdan, Masud Akbarzadeh und Kinan Al jedenfalls einige der spannendsten Talente der deutschen Comedy-Szene auf der Bühne. Produziert wird das Ganze von der Hamburger Produktionsfirma Streamwork Produktion GmbH.

Die UEFA EURO 2024 bei MagentaTV

MagentaTV ist der einzige deutsche Anbieter, der alle EM-Spiele 2024 live überträgt. Fünf Partien sind exklusiv zu sehen, darunter zwei Spiele der deutschen Gruppe und ein Achtelfinale. Die Inhalte werden zur EM auf den drei Kanälen FUSSBALL.TV 1 bis 3 präsentiert – mit zusätzlichen Angeboten zu den Top-Spielen wie einem Taktik Feed und einer Reaction Show. Am dritten Gruppenspieltag gibt es jeweils beide Parallelspiele und außerdem exklusiv bei MagentaTV eine Konferenz. Darüber hinaus können Kund*innen mit MagentaTV Boxen alle Begegnungen auch in UHD-Qualität verfolgen. Insgesamt bietet MagentaTV im Rahmen der UEFA EURO 2024 ein breites Spektrum an Entertainment-Formaten. Das reicht von spannenden Serien, Filmen und Dokumentationen bis hin zu exklusiven Comedy-Shows.

Felix Lobrecht präsentiert: Comedy Halbzeit

Produziert von Streamwork Produktion GmbH

Premiere bei MagentaTV am 24. Juni 2024

24. Juni, 23:30 Uhr

Folge 1 – Felix Lobrecht präsentiert:

Rebecca Pap, Filiz Tasdan, Masud Akbarzadeh und Kinan Al

25. Juni, 23:30 Uhr

Folge 2 – Felix Lobrecht präsentiert:

Florentine Osche, Assane Badiane, Samuel Sibilski und Elissa Hamurcu

30. Juni, 23:30 Uhr

Folge 3 – Felix Lobrecht präsentiert:

Kristina Bogansky, Fred Costea und Rasmus Syman

1. Juli, 23:30 Uhr

Folge 4 – Felix Lobrecht präsentiert:

Fabi Rommel, Basti Ulrich, Anissa Loucif und Felix Lobrecht

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