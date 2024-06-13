Ohne Laufzeitbeschränkung, automatisch und gratis: Ab morgen heißt es im Mobilfunknetz der Telekom „5G für alle“

Die Telekom macht Mobilfunkkunden, die bislang noch nicht im 5G-Netz unterwegs sind, pünktlich zur Fußball Europameisterschaft ein echtes Highspeed-Geschenk: Alle Tarife für Privatkunden und viele Geschäftskunden-Tarife, die bislang nur den LTE-Mobilfunkstandard umfassen, werden ab morgen automatisch für das ultraschnelle 5G-Netz freigeschaltet. Die Nutzung ist ab dann ohne zeitliche Einschränkungen zu den Konditionen des bestehenden Vertrags möglich. Die Telekom versorgt bundesweit bereits mehr als 96 Prozent der Bevölkerung mit dem neusten Mobilfunkstandard und ist damit der führende 5G-Netzbetreiber in Deutschland.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: „Unsere Netze stehen für Highspeed und das Erleben nahtloser Konnektivität. Nach dem unbegrenzten Datenvolumen bekommen mehr als vier Millionen Kunden von uns erneut ein Geschenk. Wir freuen uns, dass jetzt alle unsere Kunden die volle Kraft des besten Netzes erleben können.“

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