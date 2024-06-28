Herausragende Zwischenbilanz: Die UEFA EURO 2024™ übertrifft bei MagentaTV schon mit der Gruppenphase alle Erwartungen

Die Fußball Europameisterschaft ist für MagentaTV bereits nach Abschluss der Gruppenphase zu einer Erfolgsgeschichte avanciert. Bei allen wesentlichen Kennzahlen wie der Zuschauerbeteiligung oder der Social Media Nutzung liegt die Telekom mit ihrem TV-Angebot schon jetzt weit über den eigenen Erwartungen.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: „Der Fußball-Sommer ist richtig in Fahrt gekommen Mit mehr als 43 Millionen Zuschauern haben wir die Resultate der vergangenen Weltmeisterschaft schon heute deutlich übertroffen. Unsere Analysen und Kommentare zum Turnier erhalten überragende Kritiken. Auch abseits des TVs kommen unsere Kundenaktionen wie das unbegrenzte Datenvolumen sehr gut an. Wir zeigen mit der EURO 2024 in allen Disziplinen, was es heißt, Kunden zu Fans zu machen.“

Mit dem ersten Exklusivspiel „Ungarn gegen Schweiz“ erreichte MagentaTV den bisherigen Bestwert von 2,3 Millionen Zuschauern bei einer Partie. Der Großteil der 36 Partien in den acht Gruppen kam auf deutlich mehr als eine Million Zuschauer, was die Werte der vergangenen Weltmeisterschaft ebenfalls deutlich übertrifft.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Unsere Programmstrategie für die EURO geht voll auf. Unsere drei Kanäle mit dem klassischen Kommentar, der Taktik-Analyse für Fußball-Feinschmecker und der Social-Reaction-Show werden von den Zuschauern sehr gut angenommen. Jetzt freuen wir uns riesig auf unser exklusives Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei, bei dem wir Millionen von Fans ein unvergessliches Fußball-Erlebnis bieten wollen.“

Auch die Zahlen in den sozialen Medien erreichen bei der EURO neue Höchstwerte. Insgesamt wurden im Turnierzeitraum mehr als 2.250 Postings über die Kanäle der Telekom abgesetzt und mehr als 310 Millionen Impressionen generiert. Besonders beeindruckend ist die Zahl von mehr als 230 Millionen Videoaufrufen auf den offiziellen Kanälen.

Alle Spiele bei MagentaTV

Als offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024™ unterstützt die Telekom das Fußball-Highlight des Jahres in den Bereichen Telekommunikationsdienste, Sponsoring und Medienrechte. Die Telekom stellt mit MagentaTV die einzige Plattform, die vom 14. Juni bis 14. Juli alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland zeigt. Fünf Partien davon exklusiv.

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