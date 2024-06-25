Telekom stärkt kommunale Vernetzung: Dr. Gerd Landsberg übernimmt Vorsitz des Kommunalbeirats 

Die Deutsche Telekom setzt weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit politischen Entscheidern vor Ort. Seit Jahren ist die Telekom in enger Partnerschaft mit Kommunen aktiv, um sich bei den Herausforderungen der Digitalisierung gezielt an regionalen Bedürfnissen zu orientieren.

Dazu hat die Telekom vor fünf Jahren den Kommunalbeirat gegründet. Der Beirat ist eine Plattform für den Austausch zwischen der Telekom und lokalen Politikern. So können kommunale Entscheider ihre Vorstellungen, Interessen und Kritik zum Wirken der Telekom in den Regionen einbringen. Diese Transparenz hilft der Telekom, den Netzausbau zu beschleunigen und die Dienstleistungen Richtung Kunden und Kommunen vor Ort zu verbessern.

Neuer Vorsitzender des Kommunalbeirats ist Dr. Gerd Landsberg. Er folgt auf Prof. Wolfgang Schuster. Landsberg, 25 Jahre lang Chef des deutschen Städte- und Gemeindebundes, bringt umfassende Erfahrung im Bereich kommunaler Belange mit. Mit dem Kommunalbeirat wird er Digitalisierungschancen auf lokaler Ebene vorantreiben.

Wolfgang Kopf, als Leiter Politik und Regulierung bei der Deutschen Telekom verantwortlich für den Kommunalbeirat: „Wir sind überzeugt: Digitalisierung gelingt am besten gemeinsam. Dafür steht der Kommunalbeirat. Wir danken Professor Schuster für die sehr wertvolle Aufbauarbeit. Er wird dem Beirat als Ehrenvorsitzender weiter verbunden bleiben. Gleichzeitig freuen wir uns, Dr. Gerd Landsberg als Vorsitzenden gewonnen zu haben. Seine umfangreichen Erfahrungen und die breite Expertise aus seiner langen Tätigkeit als Chef des deutschen Städte- und Gemeindebundes sind eine Bereicherung für die Arbeit des Kommunalbeirats.“

Prof. Wolfgang Schuster blickt positiv auf seine Amtszeit zurück: „Es war eine erfolgreiche Zeit, in der wir gemeinsam unter anderem mit neuen Partnerschaftsmodellen viel erreicht und gelernt haben. Die Digitalisierung im Interesse der kommunalen Aufgaben zu gestalten, ist eine herausfordernde, aber äußerst lohnende Aufgabe. Und ich bin überzeugt, dass der Kommunalbeirat bei Dr. Gerd Landsberg in besten Händen ist.“

Dr. Gerd Landsberg freut sich auf die Herausforderung: „Ich danke für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Gleichzeitig freue ich mich auf die Aufgabe, gemeinsam mit den vielen Menschen vor Ort, Deutschland und die Kommunen zu digitalisieren. Ich habe jahrzehntelang für die Interessen der Kommunen gekämpft. Dabei spielte und spielt Digitalisierung eine immer größere Rolle. Diese jetzt im Kommunalbeirat zu gestalten, ist sehr reizvoll. Ich gehe diese Aufgabe mit Engagement und Überzeugung an.“

Der Kommunalbeirat spielt eine entscheidende Rolle in der Abstimmung von Telekom-Projekten mit den lokalen politischen Bedingungen. Regelmäßig werden die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung transparent diskutiert. In der vergangenen Runde beschäftigte sich der Kommunalbeirat beispielsweise mit dem Thema Künstliche Intelligenz und wo die Chancen für Deutschlands Kommunen liegen. Auch die Themen Bildung, Security, Smart Cities, Infrastrukturausbau oder Resilienz stehen beim Kommunalbeirat regelmäßig auf der Agenda.

Der Kommunalbeirat der Telekom ist auf Ballhöhe. Im Juni tagte der Beirat in enger Kooperation mit dem Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, zu Themen aus dem Bereich E-Health.

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