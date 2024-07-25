„Netzhochzeit“ auf Rügen: Kabel + Sat und Telekom verbinden erstmals ihre Glasfasernetze

Die Kooperation zwischen der Kabel + Sat und der Telekom auf Rügen bringt erste Erfolge: Bei Gager auf Mönchgut fand heute die feierliche „Netzhochzeit“ statt. Die Netze der beiden Unternehmen sind jetzt erstmals miteinander verbunden. In Kürze können so 1.500 Haushalte und Unternehmen auf Mönchgut von einem schnellem Glasfaseranschluss der Telekom profitieren. Ab 2. August können Bewohner auf der Halbinsel bereits einen Highspeed-Tarif bei der Telekom buchen.

Seit Anfang des Jahres kooperieren Kabel + Sat und Telekom – und sorgen für ein Novum beim Glasfaserausbau: Es handelt sich um die erste Zusammenarbeit der Telekom mit einem Netzpächter, die auf einem geförderten FTTH-Netz eines Zweckverbandes aufsetzt – in diesem Fall des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR). Das Glasfasernetz rund um Mönchgut und Göhren hatte der ZWAR mit Fördermitteln von Bund und Land ausgebaut. Die Kabel + Sat hatte zuvor als Netzpächter die Ausschreibung für den Betrieb des Netzes gewonnen. Über dieses bestehende Netz bietet die Telekom Kundinnen und Kunden jetzt ebenfalls ihre Glasfaserprodukte an.

Das gemeinsam betriebene Glasfasernetz ermöglicht deutlich höhere Geschwindigkeiten bis 1.000 Megabit pro Sekunde und mehr. Das heimische WLAN ist damit so stabil und zuverlässig, dass mehrere Personen gleichzeitig digital lernen und arbeiten, surfen, streamen und spielen können.

„Ich freue mich, dass die Arbeiten unserer beiden Unternehmen zur Zusammenschaltung der Netze so gut vorankommen. Es ist eine Freude und sehr positive Erfahrung, ein so komplexes Thema auf Augenhöhe und mit sehr hoher Fachkompetenz zu bewältigen. Unsere Kooperation ist in dieser Konstellation nach wie vor einzigartig in Deutschland. Sie ermöglicht es uns, auf einem geförderten Glasfasernetz die Anbietervielfalt für die Menschen auf Rügen zu vergrößern und das Netz noch wirtschaftlicher zu betreiben, wie es die Förder- und EU-Richtlinien vorsehen“, sagt Daniel Hoffmann, Geschäftsführer Kabel+Sat.

Kabel+ Sat betreut, plant und baut bereits seit 2011 Glasfasernetze. Derzeit werden die Netze auf Rügen verbunden, sodass bis voraussichtlich Ende 2025 insgesamt 11.000 Haushalte und Unternehmensstandorte auf der Insel von Gigabit-Internet profieren können.

„So eine Netzhochzeit ist etwas besonderes und keine einfache Aufgabe. Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit der Kabel + Sat, sind unsere Netze schon wenige Monate nach Start der Kooperation jetzt auf diesem Teil Rügens verbunden. Das heißt für viele Anwohnerinnen und Anwohner auf Mönchgut: Sie können ab August bereits einen Glasfaseranschluss bei der Telekom buchen und diesen zeitnah nutzen“, sagt Stefan Strutz, Gebietsleiter Glasfaser der Telekom. „Wir hoffen, dass möglichst viele interessierte Bürgerinnen und Bürger einen Glasfasertarif buchen, um das beste Erlebnis im schnellen und stabilen Glasfasernetz zu erhalten.“

Ob ein Glasfaseranschluss an der eigenen Adresse möglich ist, lässt sich ganz leicht auf www.telekom.de/glasfaser prüfen. Um von dem Anschluss über die Telekom zu profitieren, müssen Immobilienbesitzer oder Mieter ab 2. August lediglich einen Glasfasertarif buchen.

Wer nicht bis zum offiziellen Stichtag warten möchte, kann schon jetzt Interesse bekunden und sich unter www.telekom.de/glasfaser für einen Glasfaseranschluss vormerken lassen.

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

Im Vergleich zu Kupferleitungen ermöglichen Glasfaserkabel deutlich höhere Übertragungsraten. Bedeutet: Über einen Glasfaseranschluss lassen sich rasend schnell riesige Datenmengen herauf- und herunterladen.

Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Damit haben Kunden einen zukunftssicheren Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig.

Glasfaser ist weniger störanfällig und robuster gegenüber äußeren Einflüssen wie z.B. Wasser. Gerade für ältere Menschen mit einem Hausnotruf bietet eine Glasfaseranbindung mehr Schutz vor möglichen Störungen.

Die Telekom und die Kabel + Sat planen gemeinsame Informationsveranstaltungen. Dabei beantworten Experten alle Fragen rund um das Thema „Glasfaseranschluss“. Informationen und Termine dazu folgen. Außerdem beraten ab August Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der Telekom an der Haustür. Die Kundenberater tragen Kleidung mit Telekom-Logo. Sie können sich mit einem Lichtbildausweis und einem Autorisierungsschreiben der Telekom ausweisen. Über die Rufnummer 0800 3309765 kann der Mitarbeitende per Telefonanruf identifiziert werden.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom:

Telekom Partner Shop Bergen KG,

Ringstraße 113, 18528 Bergen

Hotline (kostenfrei): 0800 22 66100

www.telekom.de/glasfaser

Für Unternehmen auf Rügen

Hotline (kostenfrei): 0800 33 06709

www.telekom.de/vollglas

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