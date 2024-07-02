Eigenständige Glasfaser-Tarife der Telekom ab heute buchbar

Ab heute bietet die Deutsche Telekom eigenständige Glasfaser-Tarife an. In den neuen Glasfasertarifen entspricht der Upload immer der Hälfte des Downloads. So sind beispielsweise im mittleren Tarif 600 Megabit pro Sekunde im Download und 300 Megabit pro Sekunde im Upload möglich. Damit hebt die Telekom die digitale Lebensqualität auf ein neues Level. Besonders für datenintensive Anwendungen wie Videokonferenzen, Online-Gaming und das Teilen von Daten ist ein hoher Upload wichtig. Die neuen Glasfasertarife sind ab heute, 2. Juli, buchbar.

Glasfaser für 8,6 Millionen Haushalte verfügbar

Immer mehr Menschen und Unternehmen können vom neuen Glasfaser-Angebot der Telekom profitieren. Im Mai ist die Zahl der Haushalte, die ab sofort einen reinen Glasfaser-Anschluss buchen können, um 194.000 gestiegen. Damit liegt die Zahl der Haushalte, die aktuell einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) buchen können, bei 8,6 Millionen. Kürzlich hat das Unternehmen 1.000 neue Glasfaser-ExpertInnen und –MonteurInnen eingestellt. Damit umfasst das Fiber Team der Telekom aktuell 14.000 Mitarbeitende. Um den Glasfaserausbau zusätzlich zu beschleunigen, hat die Telekom zudem ein eigenständiges Tiefbau-Unternehmen gegründet.

„Unsere neuen Glasfasertarife unterstreichen unsere Ambitionen, immer mehr Kunden mit dem Besten zu versorgen – und das beste Kundenerlebnis kommt über die Glasfaser“, sagt Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland. „Mit den neuen Tarifen erleben unsere Kundinnen und Kunden die digitale Welt in einer völlig neuen Dimension. Schneller und leistungsfähiger als je zuvor – und das mit dem besten Preis- Leistungsverhältnis im Markt.“

Einstiegstarif in die Telekom Glasfaserwelt ist Glasfaser 150. Der kleinste Tarif bietet zum Preis von 44,95 Euro/Monat bereits 150 Mbit/s im Download und 75 Mbit/s im Upload sowie eine Festnetz- und Mobilfunk-Flat in alle deutschen Netze für ausgiebige Gespräche mit Familie und Freunden. Der Tarif Glasfaser 300 kostet monatlich 49,95 Euro. Im Vergleich zum bisherigen Tarif „L“ (100 Mbit/s; 47,95 Euro monatlich) bekommen Kunden also im entsprechenden, neuen Glasfaser-Tarif für nur zwei Euro monatlich mehr (49,95 Euro) die dreifache Geschwindigkeit (300 Mbit/s). Für Glasfaser 600 werden 59,95 Euro berechnet. Glasfaser 1.000 (69,95 Euro/Monat) und Glasfaser 2.000 (139,95 Euro/Monat) runden das Glasfaserangebot der Telekom für Privatkunden nach oben ab. Der Upload in allen Tarifen entspricht der Hälfte des Downloads. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Alle Tarife auch mit MagentaTV buchbar

Optional lässt sich MagentaTV für das beste Fernseh-Erlebnis mit zeitversetztem Fernsehen, zahlreichen Streamingpartnern wie Netflix, Disney+, RTL+ und Dazn sowie der großen Online- Mediathek MagentaTV+ hinzubuchen. Die Telekom hat hier ihr Angebot übersichtlicher gestaltet und bietet künftig drei Kategorien an: Zur Auswahl stehen MagentaTV Smart 2.0 (+10 Euro/Monat), MagentaTV SmartStream 2.0 (+17 Euro/Monat) und MagentaTV MegaStream 2.0 (+27 Euro/Monat).

Auch Unternehmen profitieren von den neuen Telekom Glasfasertarifen. Mit Business Glasfaser Start in den Geschwindigkeiten 150, 300, 600, 1.000 und 2.000 gibt es für Geschäftskunden ebenfalls ein eigenständiges Glasfaser-Angebot. „Glasfaser wird zur Lebensader für Unternehmen und Wirtschaft. Gerade für Unternehmen ist ein leistungsstarkes Breitbandnetz einer der wichtigsten Standortfaktoren und inzwischen mehr als nur ein Vorteil im Wettbewerb“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland.

„Digitalisierungsmotor der Wohnungswirtschaft“

Auch in urbanen Regionen und Ballungsgebieten legt die Telekom in Sachen Glasfaser zu. „Wir sind der Digitalisierungsmotor der Wohnungswirtschaft: Niemand baut mehr in den Häusern und Wohnungen, der sogenannten Netzebene 4, in Deutschland. Wir haben heute bereits für Millionen Haushalte Gestattungen – diese Haushalte wollen wir mit Glasfaser versorgen. Hierbei helfen uns richtungsweisende Kooperationen wie mit dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft in Deutschland, GdW, sowie dem Verband der Immobilienverwalter Deutschland, VDIV. Wir haben uns mit diesen Verbänden auf eine gemeinsame Kundenansprache und standardisierte Prozesse in der Anbindung der Immobilien an Glasfaser geeinigt. Die Telekom übernimmt die Kosten des Ausbaus und bringt die Dienste anderer Anbieter mit, denn wir stehen für open access. Diese Einigungen sind der blue print für eine gesamte Industrie“, sagt Jean Pascal Roux, Leiter Vertrieb Fiber Deutschland.

Verfügbarkeit prüfen

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/glasfaser recherchieren, ob sein Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert. Oder er wendet sich an die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil