Erneute Goldmedaille für das Festnetz der Telekom

Die Telekom gewinnt erneut den Festnetztest der Fachzeitschrift connect: Mit insgesamt 920 von 1.000 möglichen Punkten setzt sich die Telekom auch in diesem Jahr wieder an die Spitze und steigert ihre Leistung im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich. Bereits zum neunten Mal holt die Telekom damit die Goldmedaille im alljährlichen, bundesweiten Vergleich und erzielt auch 2024 die Gesamtnote „sehr gut“.

In Summe erzielt die Telekom das beste Gesamtergebnis aus den vier Test-Kategorien Download, Upload, Latenz und Stabilität und steht ganz oben auf dem Siegertreppchen: „In unserem Test liegt die Telekom bei den aktiv gemessenen Upload-Datenraten vorn“, loben die Connect-Tester insbesondere die hervorragenden Upload-Datenraten im Telekom-Netz und ergänzen: „Bei den Latenzen führen die Bonner ebenfalls.“ Neben den Verzögerungszeiten im Netz glänzt die Telekom auch beim wichtigen Aspekt der Zuverlässigkeit und behauptet sich auf den vorderen Plätzen.

Zum zweiten Mal setzte connect beim Breitband- und Festnetz-Test auf eine Crowdsourcing-Methodik: Damit werden nicht nur die Leistung und Qualität bewertet, die tatsächlich bei den Kundinnen und Kunden ankommen, sondern auch die Entwicklung der Netzbetreiber gegenüber dem Vorjahr beleuchtet.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der connect. Unser erneuter Testsieg zeigt, dass wir uns nicht auf unserem Erfolg ausruhen, sondern unser Netz kontinuierlich ausbauen und täglich daran arbeiten, noch besser zu werden – damit unsere Kunden von immer schnelleren und stabileren Anschlüssen profitieren“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland. „Die Telekom steht für schnelles Internet und qualitativ hochwertige Festnetzanschlüsse: Wir bauen zukunftsfähige Netze für Deutschland – für die Menschen auf dem Land und in den Städten. Das Glasfasernetz der Telekom ist schon heute das mit Abstand größte in Deutschland.“

Das Glasfasernetz der Telekom ist über 770.000 km lang. Insgesamt können aktuell 8,8 Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Über 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 30 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s.

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