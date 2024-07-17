Klinische Studien: Telekom entlastet Personal und Budget

Die Telekom und das Kölner Unternehmen Healex bieten eine Lösung zum Verwalten und Abrechnen der Teilnahme an klinischen Studien. Die Software TrialSite ermöglicht es Krankenhäusern, ihre Studienkosten einfach und effizient zu planen und zu steuern. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz übernimmt TrialSite viele Arbeitsschritte automatisch. Dies vereinfacht und beschleunigt administrative und kaufmännische Prozesse erheblich.

Damit zahlt die Lösung auch auf das Medizinforschungsgesetz ein, das die Bundesregierung vor der Sommerpause verabschiedet hat. Das Gesetz soll dazu beitragen, dass Deutschland den Rückstand bei klinischer Forschung im Vergleich zum europäischen Ausland aufholt und die Patientinnen und Patienten künftig besser versorgt werden.

Effiziente Verwaltung statt Excel-Chaos

„Klinische Studien sind unfassbar wichtig für die Menschen. Impfstoffstudien haben zum Beispiel eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie COVID-19, Polio und Masern gespielt“, sagt Gottfried Ludewig, Chef der internationalen Gesundheitssparte von T-Systems. „Die Teilnahme an klinischen Studien stellt die Krankenhäuser vor besondere Herausforderungen: Die Administration erfolgt sehr oft noch manuell und ist mit hohem Aufwand verbunden. Zudem ist die Kalkulation unübersichtlich und nicht kostendeckend. TrialSite ist eine digitale Lösung, die den Häusern das Leben deutlich einfacher macht.“

Healex-Geschäftsführer Alexander van der Mey ergänzt: „Die Realität in vielen Einrichtungen besteht beim Verwaltungsprozess von klinischen Studien noch aus unendlich vielen Excel-Dateien, die händisch gepflegt werden. Das ist zeitintensiv und fehleranfällig. Mit TrialSite sparen die Einrichtungen nicht nur massiv Kosten, sondern entlasten auch das Personal.“

Transparente und EU-beihilfekonforme Kostenkalkulation

Mit TrialSite werden die administrativen Studienprozesse nicht nur beschleunigt, sondern auch übersichtlich gestaltet. Kosten können transparent geplant werden und sind damit besser steuerbar. Dies bietet eine belastbare Verhandlungsbasis für Gespräche mit möglichen Sponsoren. Die Software ermöglicht zudem das Erstellen von Lebensläufen für Teilnahmeanträge, die EU-beihilfekonforme Kostenkalkulation bis hin zur Dokumentenpflege und Leistungserfassung der einzelnen Studien.

Sichere Datenspeicherung

Die Daten werden in den hochsicheren Rechenzentren der Open Telekom Cloud gespeichert. Diese Rechenzentren sind ISO/IEC 27001 zertifiziert und erfüllen die strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Damit wird gewährleistet, dass alle Daten sicher und zuverlässig gespeichert und verarbeitet werden.

Integration mit TrialComplete geplant

Als weiterer Entwicklungsschritt ist die Integration von TrialSite in TrialComplete geplant. Dieses System sammelt und organisiert Daten aus pharmazeutischen, biomedizinischen und klinischen Studien, was die Forschungsarbeit sowie der Arzneimittelzulassung erheblich erleichtert. Das Zusammenspiel beider Systeme reduziert Aufwände durch eine automatische Leistungserfassung und sichert die Aktualität von Studiendokumenten in den Studienzentren.

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