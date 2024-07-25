MagentaTV: Zombie-Abenteuer, Crime-Action und ein starbesetztes Filmdrama.

Der September bei MagentaTV verspricht erstklassige Unterhaltung mit einer beeindruckenden Auswahl an neuen und exklusiven Inhalten. Die von den Fans sehnlich erwartete zweite Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ setzt die Geschichte des beliebten Protagonisten Daryl Dixon fort. Die neuen Folgen beleuchten ab dem 30. September das Leben seiner engsten Vertrauten Carol Peletier. Auf Krimifans wartet ab dem 1. September die US-amerikanische Krimiserie „FBI International“, die ein Team von Elite-Agents des Federal Bureau of Investigation bei ihren Missionen in Europa begleitet. Abgerundet wird das September-Programm durch das starbesetzte Filmdrama „Call Jane“, das ab dem 2. September zum Streamen bereitsteht.

„The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol“: Spin-off geht in die zweite Runde

Im September gibt es ein exklusives Wiedersehen mit Fanliebling Daryl Dixon: Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ konzentriert sich inhaltlich auf das Leben seiner engsten Vertrauten Carol Peletier. Deshalb tragen die sechs neuen Folgen auch den Zusatz „The Book of Carol“ im Titel.

Die Geschichte setzt genau dort ein, wo Staffel eins aufgehört hat. Sie folgt Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride), die sich ihren Dämonen stellen müssen: Während Carol versucht, ihren besten Freund zu finden, hadert Daryl mit der Entscheidung, in Frankreich zu bleiben, und löst damit Spannungen im Nest aus. Parallel dazu nimmt die Bewegung von Genet (Anne Charrier) Fahrt auf und bringt die „Pouvoir des vivants“ im Kampf um Frankreichs Zukunft auf Kollisionskurs mit der „Union de l’espoir“.

In „The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol“ werden neben Norman Reedus und Melissa McBride ebenso Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi und Eriq Ebouaney in den Hauptrollen zu sehen sein. Darüber hinaus gehören Reedus und McBride neben David Zabel, Scott M. Gimple, Greg Nicotero u.a. auch zu den Produzenten der Serie.

MagentaTV-Kund*innen können die erste von sechs neuen Folgen von „The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol“ ab dem 30. September exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ sehen. Danach folgt jeden Montag eine neue Episode. Alle Folgen zeigt MagentaTV+ immer zeitgleich zur US-Premiere.

„FBI International“: Das packende Crime-Abenteuer kehrt mit Staffel 3 zurück

Emmy-Preisträger und Crime-Legende Dick Wolf präsentiert „FBI: International“ als dritten Teil der erfolgreichen FBI-Serie. In „FBI: International“ geht es für die Agents des FBI nach Budapest und durch ganz Europa, um Bedrohungen gegen die amerikanische Bevölkerung aufzuspüren und zu bekämpfen. Dabei sind der erfahrene Leiter des Fly Teams Scott Forrester, die furchtlose Ermittlerin Jamie Kellett, Special Agent und Buchhaltungs-Experte Andre Raines, Special Agent Cameron Vo, ein wettbewerbsfähiger West Point-Absolvent und Stratege, und Megan „Smitty“ Garretson, eine gewiefte Europol-Agentin mit umfangreicher Undercover-Erfahrung. Neu im Fly Team ist Special Agent Amanda Tate, eine selbstbewusste und technisch versierte Geheimdienstanalystin, die schnell auf den Beinen ist und auch inmitten des Chaos die Ruhe bewahrt.

„FBI: International“ ist eine weltumspannende Darstellung der Strafverfolgung in Übersee und ab dem 1. September bei MagentaTV+ zu sehen – wie immer ohne Zusatzkosten.

„Call Jane“: Bewegender Film über das Leben von Frauen in den 60ern

Das starbesetzte Filmdrama „Call Jane“ entführt die Zuschauer*innen ins Chicago des Jahres 1968. Während die Stadt und scheinbar das ganze Land am Rande eines gewaltsamen politischen Umsturzes stehen, führt die Hausfrau Joy mit ihrem Mann und ihrer Tochter ein recht beschauliches Leben in der Vorstadt. Doch dann versetzt eine erneute Schwangerschaft Joy unerwartet in einen lebensbedrohlichen Zustand. Auf einmal muss sie sich mit dem medizinischen System und Ärzten auseinandersetzen, die nicht bereit sind, ihr zu helfen.

Eine legale Abtreibung ist nicht möglich. Ihre Suche nach einer Lösung führt sie zu den „Janes“, einer geheimen Frauenorganisation. Sie bieten Joy eine sicherere Alternative an. Ihr Leben wird dadurch nicht nur gerettet, sondern grundsätzlich verändert.

In der Hauptrolle ist die u.a. aus der Reihe „Die Tribute von Panem“ bekannte US-amerikanische Schauspielerin Elizabeth Banks zu sehen. An ihrer Seite spielen darüber hinaus u.a. Golden Globe-Gewinnerin Sigourney Weaver sowie Kate Mara („House of Cards“) und Cory Michael Smith („Gotham“) mit.

Das Filmdrama „Call Jane” steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 2. September 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten zum Streaming bereit.

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