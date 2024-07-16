Neue MagentaMobil Tarife: Doppeltes Datenvolumen – doppelte Surffreude

Die Deutsche Telekom führt zum 1. August 2024 ein neues Tarifangebot für Mobilfunk-Kundinnen und Kunden ein. Damit wertet sie die bestehenden Tarife in der Größe S bis XL deutlich auf, ohne dass sich der Preis ändert. Zudem bietet das Angebot mit dem neuen MagentaMobil Basic einen attraktiven Einstieg in die Laufzeitverträge und damit die Möglichkeit, günstige Zusatzkarten für die ganze Familie zu buchen. Damit nicht genug: Für ihre Kundinnen und Kunden, die neben einem MagentaMobil Tarif auch einen MagentaZuhause- oder Glasfasertarif nutzen, hat die Telekom einen neuen MagentaEINS Vorteil in petto. Dieser bietet vom MagentaMobil Basic bis zum MagentaMobil M eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen pro Tag. Wer zudem im Bundle mit einem dieser Festnetztarife das MagentaTV Angebot gebucht hat, erhält sogar zweimal eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen – Tag für Tag aufs Neue.

Mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten

Und das sind die neuen Tarife im Detail: Der neue Einstiegstarif MagentaMobil Basic enthält 5 GB Datenvolumen für monatlich 24,95 Euro. Beim MagentaMobil S, M und L verdoppelt sich das Datenvolumen bei gleichbleibenden Preisen. Somit gibt es im MagentaMobil S 20 GB für 39,95 Euro monatlich, im MagentaMobil M 40 GB für 49,95 Euro monatlich und im MagentaMobil L sage und schreibe 80 GB für 59,95 Euro. Der MagentaMobil XL verfügt nach wie vor über unlimitiertes Datenvolumen bei gleichbleibenden 84,95 Euro. Zudem erhält er neu 5 GB Datenvolumen pro Monat für die Internetnutzung im Ausland in den Ländergruppen 2 und 3. Alle Tarifvarianten enthalten wie gewohnt eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie Zugang zum 5G Netz der Telekom.

Unlimitiertes Surfen mit der Mobile Happy Hour

Zeitgleich mit den neuen Tarifen belohnt die Telekom ihre Konvergenzkundinnen und -kunden mit einem neuen MagentaEINS Vorteil – der Mobile Happy Hour. Wer zusätzlich zum Mobilfunkvertrag vom MagentaMobil Basic bis zum MagentaMobil M einen MagentaZuhause- oder Glasfasertarif nutzt, kann sich über eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen pro Tag freuen. Alle, die im Bundle mit einem dieser Festnetztarife auch MagentaTV gebucht haben, erhalten zweimal eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen. Das gilt auch für alle zur Hauptkarte hinzugebuchten PlusKarten. Wann die Mobile Happy Hour beginnt, bestimmt jeder individuell. Dafür einfach in der MeinMagenta App die Mobile Happy Hour starten. Kundinnen und Kunden mit einem MagentaMobil L Vertrag profitieren einschließlich der gebuchten PlusKarten weiterhin von unlimitiertem Datenvolumen.

PlusKarten: Günstige Zusatzkarten für die ganze Familie

Das PlusKarten-Angebot, mit dem die ganze Familie günstig im Telekom Netz surft und telefoniert, bleibt weiterhin bestehen. Hierbei legt die Hauptkarte fest, wie viel Datenvolumen die zugebuchten PlusKarten erhalten. Somit profitiert auch die Familie vom erhöhten Datenvolumen. Die zweite Karte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro monatlich berechnet. Darüber hinaus gibt es die MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren, die immer 9,95 Euro monatlich kostet. Alle zugebuchten MagentaMobil PlusKarten erhalten automatisch das identische Datenvolumen wie die Hauptkarte. Dieses Angebot gilt auch für den neuen MagentaMobil Basic. Hiermit zahlen zwei Erwachsene mit zwei Kindern insgesamt nur 64,80 Euro monatlich. Damit surfen vier Personen mit jeweils 5 GB Datenvolumen für durchschnittlich rund 16 Euro pro Person im Netz der Telekom. Wer dann noch die MagentaEINS Vorteile nutzt, erhält täglich für alle Karten mindestens eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen zusätzlich.

Neue Maßstäbe im deutschen Markt

„Datenvolumen und günstige Familientarife stehen bei unseren Kundinnen und Kunden ganz oben auf der Wunschliste. Daher haben wir das Datenvolumen in vielen Tarifen verdoppelt und dank unserer PlusKarten profitieren automatisch auch alle Familienmitglieder und Freunde von dieser Erhöhung. Unsere Kunden erhalten hier ein top Preis-Leistungsverhältnis“, so Privatkunden-Chef Wolfgang Metze. „Mit der Mobile Happy Hour legen wir für unsere Konvergenzkunden sogar noch eins drauf. Mit bis zu zwei Stunden unlimitiertem Datenvolumen am Tag setzen wir im deutschen Markt neue Maßstäbe.“

Telefonieren im Ausland noch attraktiver

Auch beim Roaming gibt es Neuigkeiten: Mit dem Start der neuen Mobilfunktarife werden zudem Telefonate im Ausland außerhalb der EU deutlich preiswerter. Gespräche kosten zukünftig nur noch einheitlich 29 Cent pro Minute. Das gilt für ankommende ebenso wie abgehende Gespräche in vielen Ländern weltweit. Die neuen Preise gelten sowohl für die Hauptkarten als auch für alle neuen PlusKarten. Innerhalb der EU sowie in der Schweiz, Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein nutzen Kundinnen und Kunden der Telekom die Inklusivleistungen ihres Tarifs wie zuhause – ohne zusätzliche Roamingkosten.

Die Tarife sind alle mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Selbstverständlich lassen sich zu den 24-monatigen Laufzeitverträgen aktuelle Endgeräte hinzubuchen. Die neuen Mobilfunktarife sind ab dem 1. August 2024 im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom Shop sowie im Fachhandel erhältlich.

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