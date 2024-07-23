Telekom versorgt jetzt 97 Prozent der Bevölkerung mit 5G

Die Telekom hat in den vergangenen vier Wochen die Mobilfunkversorgung an 676 Standorten ausgebaut. 96 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit 4G und 5G-Frequenzen. An 500 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 91 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt rund 12.150 5G-Antennen in über 920 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Außerdem können jetzt 97 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei 99 Prozent.

„Wir bringen das Netz dorthin, wo die Menschen sind. 97 Prozent der Bevölkerung können jetzt das 5G-Netz der Telekom nutzen. Das ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein. Denn die letzten Prozentpunkte sind die schwierigsten“, sagt Mathias Poeten, Mobilfunknetz-Chef der Telekom Deutschland. „Dieser Fortschritt bringt uns unserem Ziel näher, bis Ende 2025 bundesweit 99 Prozent der Menschen mit 5G zu versorgen.“

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

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