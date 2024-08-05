5G-Campus-Netz für Hochschule Merseburg 

5G für Innovation und Forschung: Die Hochschule Merseburg hat heute gemeinsam mit Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, ein privates 5G-Campus-Netz in Betrieb genommen. Das Netz ist Teil der Investitionen des Landes in moderne und zukunftsfähige digitale Infrastrukturen der Strukturwandelregion und gleichzeitig das erste 5G-Campus-Netz in der Region. Realisiert wurde dieses hochschuleigene 5G-Netz durch die Deutsche Telekom, die sich in einem europaweitem Ausschreibungsverfahren gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen konnte. Die Kosten für die Errichtung und Betrieb über sieben Jahre betragen rund eine Millionen Euro.

Zur feierlichen Inbetriebnahme im Rahmen der Merseburger Digitaltage sagte Ministerin Dr. Lydia Hüskens: „Attraktive Lebensräume funktionieren nur mit gut ausgebauten digitalen Infrastrukturen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, überall in Sachsen-Anhalt attraktive Strukturen zu schaffen, damit sich Menschen ansiedeln und Unternehmen entstehen oder weiterwachsen können. So schaffen wir einen Anreiz für weitere Unternehmensansiedlungen, erhöhen die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger und sorgen zugleich für gute digitale Rahmenbedingungen. Dazu gehört selbstverständlich auch der 5G-Mobilfunk, der Wirtschaft und Privatanwendern neue digitale Möglichkeiten eröffnet“. Die Investition an der Hochschule Merseburg werde maßgeblich zum Erfolg des Strukturwandelprozesses beitragen.

5G-Forschung für innovative Anwendungen in Industrie und Wirtschaft

Das neue Netz ermöglicht es der Hochschule, 5G-Anwendungen zu erforschen, beispielsweise autonomes Fahren, Logistik-Anwendungen, Anwendungen für die Industrie und die Gesundheitswirtschaft oder Augmented Reality. Neben der Hochschule profitiert auch das angrenzende Merseburger Innovations- und Technologiezentrum (MITZ) von der Investition. Dort arbeiten sowohl Unternehmen als auch Forschende an gemeinsamen Projekten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Auch dort wurde ein 5G-Campus-Netz realisiert, sodass die dort ansässigen Unternehmen ebenfalls 5G-Anwendungen erproben können.

Prof. Dr. Markus Krabbes, Rektor der Hochschule Merseburg bedankte sich zur Inbetriebnahme bei den beteiligten Akteuren und sagte: „Das neue 5G-Campus-Netz ist ein wichtiger Baustein innerhalb der Entwicklungsstrategie der Hochschule Merseburg ‚MerInnoCampus‘. Als Testfeld für smarte Lösungen unterstützt dieses moderne Netzwerk neue Dienste, die in der betrieblichen Automation, für die Steuerung von Infrastruktur und zur Echtzeitübertragung von Mediensignalen genutzt werden können. All das eröffnet uns neue Chancen für innovative Projekte und Forschungsanwendungen, und trägt dazu bei, den Transfer zwischen Lehre, Forschung und Praxis im Bereich der digitalen Zukunftstechnologien weiter zu intensivieren.“

Modernste 5G-Versorgung für 30.000 Quadratmeter Hochschulgelände

An der Hochschule Merseburg und dem MITZ setzt die Telekom die Geschäftskundenlösung „Campus-Netz Private“ ein – mit modernster 5G-Standalone-Technologie (5G SA) und Technik von Ericsson. Das gesamte 5G-Campus-Netz erstreckt sich über ein Areal von rund 30.000 Quadratmetern und funkt sowohl „outdoor“ als auch „indoor“. Fünf leistungsstarke Outdoor-Antennen, 12 Indoor-Antennen in der dritten und vierten Etage des Hauptgebäudes der Hochschule sowie 32 Indoor-Antennen im MITZ sorgen für ein hochverfügbares Netz. Das 5G-Netz nutzt eigens für die Hochschule reservierte Industriefrequenzen im Bereich von 3,7 bis 3,8 Gigahertz. Diese werden von der Bundesnetzagentur auf Antrag zugeteilt. Dadurch stehen den Forschenden und Unternehmen exklusiv bis zu 100 Megahertz Bandbreite zur Verfügung.

„Mit dem neuen 5G-Campus-Netz der Telekom haben die Hochschule und das Land die besten Voraussetzungen geschaffen, um den Innovations-Transfer zwischen Forschung und Praxis im Bereich Digitalisierung und Zukunftstechnologien weiter voranzutreiben", sagt Linus Schade, Beauftragter Landespolitik für Sachsen-Anhalt bei der Telekom. „Die Stadt Merseburg ist für die Telekom bereits seit Jahren ein bedeutendes 5G-Testgebiet. So erfolgte zum Beispiel 2021 hier das erste reine 5G-Telefonat im Netz der Telekom. Mit dem neuen Campus-Netz auf Basis der hochmodernen 5G-Standalone-Technologie führen wir diese erfolgreiche 5G-Innovations-Geschichte in Merseburg fort.“

Eigene Netz-Infrastruktur bietet hohe Sicherheit und maximale 5G-Leistung

Das 5G-SA-Campus-Netz der Hochschule Merseburg arbeitet unabhängig vom öffentlichen Mobilfunknetz der Telekom. Sämtliche Infrastrukturkomponenten, von den Antennen über die aktive Systemtechnik bis hin zu Gateways und dem Netzwerkserver, sind direkt auf dem Campusgelände untergebracht. Dadurch bleibt der gesamte Datenverkehr innerhalb des lokalen Netzes, was eine besonders sichere und schnelle Datenverarbeitung ermöglicht. Die kurzen Übertragungswege der eigenständigen 5G-Architektur unterstützen dabei datenintensive Anwendungen mit extrem niedrigen Reaktionszeiten im Millisekundenbereich.

Erstmals 5G Indoor Positioning im Einsatz: Ortung in Echtzeit

Eine weitere Besonderheit im Campus-Netz der Hochschule: Im MITZ stellt die Telekom erstmalig jenseits vom Testbetrieb 5G-Positioning auch im Innenbereich für einen Kunden zur Verfügung. Die innovative Technologie ermöglicht die Positionsbestimmung von Objekten in Echtzeit: Wichtig beispielsweise für den Materialnachschub in Produktions- und Lagerhallen. Damit werden Fertigungs- und Logistikprozesse effizienter und besser planbar. Mit der auf dem 3GPP-Standard basierenden Positioning-Lösung von Ericsson werden Forschende am MITZ weitere zukunftsorientierte Anwendungsfälle für und mit der Industrie evaluieren.

Merseburger Digitaltage

Die Merseburger Digitaltage finden jährlich an der Hochschule Merseburg statt und richten sich an Politik, Verwaltung Wirtschaft und Wissenschaft. In diesem Jahr finden die Tage vom 28. August – 29. August unter dem Motto: „Smart City und Digitale Verwaltung – Wir machen es vor!“ statt. Weitere Informationen: www.merseburger-digitaltage.de

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