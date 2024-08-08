Aus eigener Kraft: Telekom schließt 400. Kommune in Bayern ans Glasfasernetz an

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Ein Meilenstein für den Glasfaserausbau in Bayern ist erreicht. Die Telekom hat Langenbach als 400. Kommune eigenfinanziert ausgebaut. Heute wurde im Rathaus der Gemeinde der Abschluss des Ausbaus gefeiert. Die Telekom hat in den vergangenen eineinhalb Jahren rund 36 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 21 Netzverteiler aufgestellt. Über 80 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet nutzten die Chance und schlossen sich an das Glasfasernetz an.

„Heute ist ein guter Tag für Langenbach. Unser Engagement für die leistungsstarke Glasfaser hat sich gelohnt“, sagt Susanne Hoyer, Erste Bürgermeisterin von Langenbach. „Eine moderne Infrastruktur ist für den ländlichen Raum lebenswichtig. Wir bleiben als Wohn- und Arbeitsort attraktiv und können mit urbanen Ballungszentren konkurrieren. Wir wollen das Traditionelle unserer Region bewahren. Dafür brauchen wir die Technik der Zukunft.“

„Wir bedanken uns bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit“, sagt Harald Jungmeier, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Der Ausbau ist fertig, unsere Arbeit aber noch nicht erledigt. Jetzt möchten wir noch mehr Menschen in Langenbach dafür begeistern, auf das neue Glasfasernetz zu wechseln und einen Tarif zu buchen.“

Seit 2018 haben 1,15 Millionen Haushalte in Bayern vom eigenfinanzierten Ausbau der Telekom profitiert. Durch geförderte Projekte und Kooperationen kommen etwa 250.000 Haushalte hinzu. Insgesamt gibt es jetzt rund 1,4 Millionen Glasfaserhaushalte der Telekom in Bayern. Allein dieses Jahr baut die Telekom im Freistaat über 300.000 Glasfaseranschlüsse. Aktuell arbeitet das Unternehmen in rund 850 Kommunen gleichzeitig am Ausbau.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom:

Telekom Shop Freising, Bahnhofstraße 2, 85352 Freising

Hotline (kostenfrei): 0800 22 66100

Hotline für Eigentümer (kostenfrei): 0800 3304 174

www.telekom.de/glasfaser

Für Unternehmen aus Langenbach

Hotline (kostenfrei): 0800 33 06709

www.telekom.de/vollglas

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