Made by Google: die neuen Pixel 9 Modelle

Mit den Modellen Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und dem Pixel 9 Pro Fold bietet die Google Pixel 9 Serie ein vielfältiges Portfolio, das jeden Geschmack bedient. Die Smartphones sind in den Farben Obsidian, Porcelain, Wintergreen und Hazel erhältlich und bieten je nach Modell und Speichervariante eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten.

Ein besonderes Highlight ist Gemini, der integrierte KI Assistent von Google. Diese fortschrittliche Technologie bietet Kund*innen personalisierte KI-Erlebnisse, die den Alltag erleichtern und bereichern. Gemini ermöglicht unter anderem eine optimierte Sprachsteuerung, intelligente Fotobearbeitung und verbesserte Sicherheitsfunktionen. Diese innovativen Features machen die Nutzung der Google Pixel 9 Serie noch intuitiver und effizienter.

Die gesamte Google Pixel 9 Serie weist neben den neuesten KI-Features ein helleres Display sowie die Funktion „schnelleres Laden“ auf. Kund*innen können zudem bei der Pixel 9 Pro Variante auch eine XL-Größe wählen.

Vorvermarktungsaktionen

Wer sich im Zeitraum vom 14. August bis 5. September 2024 für ein Pixel 9, Pixel 9 Pro oder Pixel 9 Pro XL jeweils mit Tarif entscheidet, kann die nächstgrößere Speichervariante zum Preis der kleineren bestellen.

Darüber hinaus gibt es einen attraktiven Handyankaufbonus zusätzlich zu dem Wert des Altgeräts beim Kauf eines Geräts aus der Google Pixel 9 Familie. Vom 13. August bis 30. September 2024 gibt es bei dem Kauf eines Pixel 9 einen Bonus von 150 Euro, für das Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL 200 Euro und für das Pixel 9 Pro Fold sogar 300 Euro.

Attraktive Zusatzleistungen

Beim Kauf eines Geräts der Pixel 9 Serie erhalten Kund*innen unabhängig vom Kaufzeitraum weitere kostenlose Leistungen:

Zwölf bzw. sechs Monate (Google Pixel 9) zwei TB Cloud-Speicher und Gemini-Advanced im Google One AI Premium-Abo im Wert von 21,99 Euro monatlich

Drei Monate „YouTube Premium“ im Wert von 12,99 Euro pro Monat

Sechs Monate „Fitbit Premium“ im Wert von 8,99 Euro pro Monat

Innovative Technologie und erstklassige Tarife

Die Geräte sind ab dem 13. August vorbestellbar. Verkaufsstart für Google Pixel Modelle 9, 9 Pro und 9 Pro XL ist am 22. August und am 4. September für das Google Pixel 9 Pro Fold. Die Geräte sind zum Beispiel zu folgenden Preisen erhältlich:

Pixel 9 (128 GB): Im Tarif MagentaMobil L mit Top Smartphone für 139,95 Euro erhältlich, mit Handyankaufsbonus für nur 1,00 Euro

Pixel 9 Pro (128 GB): Im Tarif MagentaMobil M mit Premium Smartphone für 199,95 Euro, mit Handyankaufsbonus für nur 1,00 Euro

Pixel 9 Pro XL (128 GB): Im Tarif MagentaMobil M mit Premium Smartphone für 249,95 Euro, mit Handyankaufsbonus für nur 49,95 Euro

Pixel 9 Pro Fold (256 GB): Im Tarif MagentaMobil M mit Premium Smartphone für 889,95 Euro, mit Handyankaufsbonus für nur 589,95 Euro.

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