Mehr Western, mehr Crime, mehr Kulinarik bei MagentaTV

Nur MagentaTV-Kund*innen kommen in den Genuss dieser spannenden Deutschlandpremieren: So dürfen sich Westernfans auf die ersten beiden Staffeln der US-amerikanischen Serie „Billy the Kid“ freuen, die das Leben des titelgebenden und legendären Revolverhelden beleuchtet. Zu sehen ist sie ab dem 15. Oktober. Bereits am 08. August ist die zweite Folge von „Tim Raue isst!“ in Ulm an den Start gegangen. Dort verkostet der Berliner Spitzenkoch Tim Raue in der „Edda Brasserie“ die wahrscheinlich besten Maultaschen Deutschlands. Abgerundet wird das exklusive Oktober-Programm durch die packende Verfilmung des düsteren Romans „Starve Acre“ von Andrew Michael Hurley.

„Billy The Kid“: Western-Serie von „Vikings“-Macher Michael Hirst

„Billy the Kid“ ist eine Western-Serie von Amazon MGM Studios und stammt aus der Feder von Michael Hirst („Vikings“). Sie erzählt die epische und zugleich romantische Geschichte von William H. Bonney, auch bekannt als Billy the Kid. Die einzelnen Folgen begleiten ihn von seinen bescheidenen irischen Wurzeln über seine Zeit als Cowboy und Revolverheld bis hin zu seiner entscheidenden Rolle im Lincoln County-Rinderkrieg und darüber hinaus. Billy the Kid wird dabei von Tom Blyth („Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes”) verkörpert. Im Laufe der Serie begegnet er weiteren Legenden des Wilden Westens, wie Jesse Evans, gespielt von Daniel Webber („Marvel’s The Punisher“), und Sheriff Pat Garrett, gespielt von Alex Roe („Mysterious Mermaids“).

In der zweiten Staffel von „Billy the Kid“ gerät der Titelheld im abgelegenen Grenzland mitten in den Lincoln County-Rinderkrieg, einen mörderischen Konflikt, der von Geld, Gier und Korruption angetrieben wird. In der Stadt Lincoln haben Gesetz und Ordnung keine Chance gegen Cowboy-Banden und einen Geheimbund. Wilde Verfolgungsjagden und Schießereien sind an der Tagesordnung. Es gibt zahllose Überfälle und Morde. Niemand ist sicher. Nach einem entscheidenden Attentat werden die Dinge plötzlich sehr hässlich und das Schicksal von Billy the Kid ist zunehmend ungewiss. Wird er den Krieg in Lincoln County lebend überstehen?

Beide Staffeln der Serie „Billy the Kid” sind ab dem 15. Oktober 2024 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ abrufbar.

„Tim Raue isst!“: Tim Raue entdeckt die besten Maultaschen

In der zweiten Ausgabe des MagentaTV Originals „Tim Raue isst!“ reist Tim Raue nach Ulm, um die „wahrscheinlich besten Maultaschen Deutschlands“ in der „Edda Brasserie“ von Alina Meissner-Bebrout zu probieren. Der Berliner Zwei-Sterne-Koch begleitet seine Kollegin durch den Tag. Dieser beginnt mit einem Besuch in ihrer Brasserie, bevor dann Einkaufen auf dem Programm steht. Auf dem Einkaufszettel stehen vor allem die Pilze für die Füllung der Maultaschen. Fündig werden die beiden in den historischen Kellergewölben der Ulmer Wilhelmsburg. Dann folgt ein Abstecher in die vielleicht spektakulärste Vorbereitungsküche Deutschlands: die Autohalle von Alinas Mann Steffen. Am Abend kommt es zum großen Finale in der Brasserie. Hier tischt Alina Meissner-Bebrout ihre moderne Interpretation des schwäbischen Klassikers auf: Pilzmaultaschen mit Morchel-Trüffel-Schaum. „Das sind die hinreißendsten, feinsten, elegantesten und zeitgemäßesten Maultaschen, die ich je essen durfte“, lautet Tim Raues begeistertes Fazit. Am Ende überreicht er seiner Gastgeberin die Plakette „Tim Raue isst! hier grandios“, die sogleich einen Ehrenplatz in der „Edda Brasserie“ findet.

Die neue Folge von „Tim Raue isst!“ können MagentaTV-Kund*innen seit dem 8. August 2024 kostenlos bei MagentaTV+ streamen.

„Starve Acre“: Horror-Meisterwerk von Regisseur Daniel Kokotajlo

Das Horrordrama „Starve Acre“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andrew Michael Hurley. Es ist eine Geschichte über Trauer, Spaltung und Hoffnung. In den Hauptrollen ist neben „Doctor Who“ alias Matt Smith auch „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“-Star Morfydd Clark zu sehen.

Die Handlung beginnt in einem abgelegenen Bauernhaus im ländlichen England der 1970er-Jahre. Das scheinbar idyllische Familienleben von Richard und Juliette gerät aus den Fugen, als ihr Sohn anfängt, sich außergewöhnlich zu verhalten. Daraufhin befasst sich der Archäologe Richard intensiv mit einer überlieferten Legende, die besagt, dass eine uralte Eiche mit geheimnisvollen Mächten auf ihrem Anwesen verborgen ist: Starve Acre. Während Juliette versucht, mit Hilfe der Einheimischen Frieden zu finden, gräbt Richard sich wie besessen immer tiefer in das Erdreich. Schließlich kommt es zu einer unerwarteten Entdeckung, die das Paar in seinen Bann zieht. Es geht um eine dunkle und unheimliche Macht, die unbemerkt in das Haus eingedrungen ist. Allerdings bietet sie auch eine Möglichkeit, wieder zueinander zu finden.

Das Drama „Starve Arce” steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 17. Oktober 2024 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit.

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