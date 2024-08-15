Neue Telekom Prepaid-Tarife: Nimm’s mit - Datenvolumen länger verfügbar

Die Deutsche Telekom führt zum 21. August neue Prepaid-Tarife ein. Damit wird das Mobilfunkangebot der Telekom für alle, die vertraglich unabhängig bleiben wollen, noch interessanter. Von der Aufwertung profitieren vor allen Dingen die MagentaMobil Prepaid Tarife in den Varianten M, L, XL sowie der Jahrestarif. Diese erhalten mehr Datenvolumen. Zudem ermöglicht die Telekom bei diesen Tarifen erstmalig, nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen in den folgenden Abrechnungszeitraum mitzunehmen.

Mehr inklusive: Datenvolumen in kleinen Tarifgrößen verdoppelt

Die Telekom passt die Inklusivleistungen dem Datenhunger der Kundinnen und Kunden an. In den MagentaMobil Prepaid Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif steigt das Datenvolumen – zum Teil auf das Doppelte. Und das bei gleichbleibenden oder sogar gesenkten Preisen. Der MagentaMobil Prepaid M enthält zukünftig 8 GB für 9,95 Euro, der MagentaMobil Prepaid L 15 GB für 14,95 Euro. Beim MagentaMobil Prepaid XL steigt das Datenvolumen auf 25 GB, während der Preis auf 19,95 Euro sinkt. Alle Preise beziehen sich auf einen Abrechnungszeitraum von 28 Tagen. Wer sich für den MagentaMobil Jahrestarif entschließt, erhält insgesamt 96 GB für 12 Monate für einmalig 99,95 Euro. Damit stehen den Nutzenden monatlich 8 GB zur Verfügung. Der MagentaMobil Prepaid S sowie Max bleiben unverändert bestehen. Unverändert bleibt auch der individuelle Datenbonus. Damit erhöht sich das Datenvolumen abhängig vom Tarif dauerhaft um bis zu 10 GB.

Alle MagentaMobil Prepaid-Tarife auf einen Blick

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid M: 8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid L: 15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid XL 25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 96 GB (8 GB / mtl.) für 99,95 / 12 Monate

Datenvolumen länger nutzen: Mehrwert, der ankommt

Das Datenvolumen ist nicht nur höher. Es kann auch länger genutzt werden. Kundinnen und Kunden nehmen nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum mit. Dort wird es vorrangig verbraucht, bevor das neue Datenvolumen angebrochen wird. Möglich ist das in den MagentaMobil Prepaid Tarifen in den Größen M, L, XL sowie im Jahrestarif. Damit schlägt die Telekom eine neue Richtung bei den Inklusivleistungen ihrer Prepaid-Tarife ein. „Für Prepaid-Kundinnen und -Kunden ist eine flexible Nutzung ihres Mobilfunktarifs immens wichtig. Mit unseren neuen Tarifen berücksichtigen wir dieses Bedürfnis mehr denn je“, sagt Philip Stockmann, Leiter Mobilfunk und Konvergenz bei der Telekom Deutschland. „Damit schaffen wir einen Mehrwert, der bei der Zielgruppe ins Schwarze trifft.“

Die Prepaid-Tarife bieten weiterhin eine Flatrate, mit der Nutzende in den MagentaMobil Prepaid Tarifen M bis XL sowie im Jahrestarif unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken. Der MagentaMobil S enthält eine Flatrate für Telefonie und SMS ins Telekom-Netz sowie 50 Minuten für Anrufe in alle anderen deutschen Netze. Zudem ist in allen Tarifen die Nutzung des 5G-Netzes enthalten.

Grüezi aus der Schweiz: Telefonate und SMS ohne zusätzliche Roamingkosten

Neuigkeiten gibt es auch beim Roaming. Während Prepaid-Kundinnen und -Kunden in der Schweiz seit jeher ihre inkludierten Tarifleistungen fürs mobile Surfen nutzen konnten, gilt dies nun auch für Telefonate und SMS. Damit gilt für die Schweiz nun die gleiche Regelung wie für die Länder in der EU sowie Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein. Reisende mit einem Prepaid-Vertrag der Telekom surfen und telefonieren in diesen Ländern wie zuhause – ohne extra Roamingkosten. Mit dem Start der neuen Tarife werden zudem Telefonate in vielen Ländern außerhalb der EU deutlich preiswerter. Gespräche kosten zukünftig nur noch einheitlich 29 Cent pro Minute. Das gilt für ankommende ebenso wie abgehende Gespräche in mehr als 140 Ländern der Ländergruppe 2 und 3.

Die neuen Prepaid-Tarife sind ab dem 21. August im Telekom Shop, online auf telekom.de, im Kundenservice sowie im Handel buchbar.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil