Imtest kürt Telekom zum besten Internet-Anbieter Deutschlands

Auszeichnung für das beste Festnetz in Deutschland: Die Telekom sichert sich den Testsieg im aktuellen Imtest Festnetz-Test der Funke Mediengruppe. Mit der Note „sehr gut“ (1,30) ist die Telekom Sieger bei den bundesweiten Anbietern. Die Gesamtnote 1,30 übertrifft auch die Testergebnisse der regionalen Anbieter, die eine eigene Testgruppe bildeten.

„Der Testsieg bestätigt unsere kontinuierlichen Investitionen in Qualität und Innovation. Wir setzen alles daran, unseren Kunden die beste Performance und Zuverlässigkeit zu bieten, immer und überall – heute und in Zukunft“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland.

Über vier Millionen Messungen unter Realbedingungen während der Fußball-EM

Imtest gehört zur Funke Mediengruppe und ist Deutschlands größtes Verbraucherportal. Durchgeführt haben den Test die Mess-Experten von Zafaco. Der Test basiert auf umfassenden Daten, die Zafaco vom 17. Juni bis 14. Juli 2024 gesammelt hat: Über vier Millionen Messungen haben sie dafür herangezogen. Die Bewertung umfasst dabei 80 Qualitätsmerkmale und fünf Testkategorien: Stabilität, Telefonie, Daten, Surfen und Streaming. Jede dieser Kategorien trägt dazu bei, ein vollständiges Bild der Leistungsfähigkeit der Anbieter zu erstellen. Das Testteam hat dabei großen Wert darauf gelegt, die verschiedenen Aspekte der Internetnutzung realitätsnah abzubilden. So war ein wesentlicher Aspekt innerhalb der Kategorie Streaming die Überprüfung der Netzkapazitäten während der Fußball-Europameisterschaft, um die Leistungsfähigkeit des Netzes unter realen Bedingungen zu bewerten. Das Testergebnis weist die Telekom als besten Internet-Anbieter Deutschlands aus.

Glasfaser-Anschluss für 8,9 Millionen Haushalte

Das Glasfasernetz der Telekom ist bereits über 770.000 km lang. Insgesamt können aktuell 8,9 Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Über 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 30 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s.

Wichtig für Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

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