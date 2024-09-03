Jetzt exklusiv bei der Telekom: Apple TV+ mit einzigartigem Preisvorteil

Ab sofort können Telekom Magenta Kunden preisgekrönte Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, hochwertige Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung mit Apple TV+ zum Vorteilspreis von 6,00 Euro gegenüber dem üblichen Preis von 9,99 Euro genießen, wenn sie einen zwölfmonatigen Apple TV+ Vertrag abschließen.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom: „Wir haben den Anspruch, der beste Content-Aggregator für alle Zielgruppen zu sein. Deshalb bieten wir unseren Kundinnen und Kunden Zugang zu den relevanten Content-Anbietern, alles aus einer Hand. Die Integration von Apple TV+ und die attraktiven Konditionen für unsere Kundinnen und Kunden sind ein wichtiger Meilenstein und so können wir mit Zuschauerfavoriten wie ‚Ted Lasso‘, ‚The Morning Show‘ und ‚Slow Horses‘ und der neuen Serie ‚Where's Wanda?‘ begeistern.“

Apple TV+ bietet erstklassige, fesselnde Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, bahnbrechende Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung. Darunter neue Staffeln des für den Emmy Award nominierten und mit dem BAFTA-Award ausgezeichneten Dramas „Slow Horses“, die fesselnde post-apokalyptische Serie „Silo“, die zweite Staffel des mitreißenden und tief bewegenden Dramas „Pachinko“ und die mit Spannung erwartete zweite Staffel des globalen Phänomens „Severance“.

Die neue Serie „Where's Wanda?“, die am 2. Oktober Premiere feiert, ist die erste deutschsprachige Serie von Apple - eine düstere Komödie, die die Geschichte von Dedo und Carlotta Klatt erzählt, die verzweifelt nach ihrer 17-jährigen Tochter Wanda suchen, die vor Monaten spurlos verschwunden ist.

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