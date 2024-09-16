MagentaMobil Young: Mit Streaming Option noch mehr Datenvolumen sichern

Gute Nachricht für alle jungen Leute unter 28 Jahren: Die Telekom führt zum 1. Oktober 2024 auch für die junge Zielgruppe neue Mobilfunk-Tarife ein und verdoppelt in MagentaMobil Young das monatliche Datenvolumen. Im MagentaMobil S Young gibt es nun 40 GB, im MagentaMobil M Young sind es 80 GB und im MagentaMobil L Young beeindruckende 160 GB. Doch das ist noch nicht alles: Wer eine Telekom-Mobilfunk-Streaming-Option zu seinem Tarif hinzufügt oder ein bereits bestehendes Abo der teilnehmenden Streaming-Partner mitbringt, kann sich auf zusätzliche 50 Prozent mehr Datenvolumen freuen. Ein Upgrade, das sich sehen lassen kann!

Und damit nicht genug. Die Telekom reduziert weiterhin den monatlichen Grundpreis für die ersten zwölf Monate für alle, die einen MagentaMobil Young Tarif neu abschließen. Mobiles Surfen und Telefonieren im überragenden 5G Netz der Telekom* wird damit für junge Leute im Alter zwischen 18 und 27 Jahren so attraktiv wie nie. „Streamingdienste sind mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Teil unseres Lebens, besonders bei jungen Menschen. Von Videos bis hin zu Musik und Podcasts, werden die Inhalte jederzeit und überall konsumiert. Mit dem neuen Young-Streaming-Vorteil wächst das mobile Datenvolumen in den Tarifen noch einmal kräftig an – und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis in unserem 5G-Netz. So kann auch unsere junge Kundengruppe unbesorgt von unterwegs streamen“, sagt Wolfgang Metze, Privatkundenchef der Telekom.

Das ausgezeichnete Netz der Telekom schon ab 19,95 Euro

50 Prozent mehr Datenvolumen in allen MagentaMobil Young Tarifen bedeutet im Einzelnen: Der MagentaMobil S Young enthält mit gebuchter Streaming-Option ab dem 1. Oktober 60 GB Datenvolumen (40 + 20 GB) zum Preis von 19,95 Euro monatlich. In der Tarifvariante M gibt es 120 GB (80 + 40 GB) für 29,95 Euro monatlich und in der Tarifvariante L 240 GB (160 + 80 GB) für 39,95 Euro/Monat. MagentaMobil XL Young enthält für 64,95 Euro/Monat auch weiterhin unlimitiertes Datenvolumen. Darüber hinaus gibt es im größten Tarif künftig 5 GB zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung in den Ländergruppen 2 und 3. Dem nächsten Backpacking-Trip in den USA, Kanada oder Australien steht also nichts mehr im Wege.

Die Kundinnen und Kunden können aus einem vielfältigen Angebot an Streaming-Optionen inklusive unterschiedlicher Abo-Modelle für Mobilfunk wählen. Zu den Partnern zählen aktuell Apple TV+, Disney+, Netflix, Paramount+ und Spotify. Weitere Partnerdienste werden folgen. Die gebuchten Streaming-Optionen können flexibel monatlich gewechselt und dem Nutzungsverhalten angepasst werden.

Mit MagentaEINS zusätzlich eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen pro Tag

Auch bei den Young-Tarifen gewährt die Telekom die MagentaEINS Vorteile. Wer zusätzlich zum Mobilfunkvertrag MagentaMobil S Young oder MagentaMobil M Young einen MagentaZuhause- oder Glasfasertarif nutzt, kann sich mit Mobile Happy Hour über eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen pro Tag freuen. Alle, die im Bundle mit einem dieser Festnetztarife auch MagentaTV gebucht haben, erhalten zweimal eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen - Tag für Tag aufs Neue. Wann die Mobile Happy Hour beginnt, bestimmt jeder individuell. Dafür einfach in der MeinMagenta App die Mobile Happy Hour starten. Ab Variante L enthalten die Tarife mit MagentaEINS Vorteil unlimitiertes Datenvolumen. Nutzende profitieren zudem von einem dauerhaften, monatlichen Rabatt in Höhe von 5 Euro und von einer Festnetz-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze. So werden die preiswerten Young-Tarife noch günstiger; der Einstieg ist bereits für 14,95 Euro möglich.

Alle Preise sind Aktionspreise und gelten für die ersten 12 Monate. Ab dem 13. Monat steigt der monatliche Grundpreis in allen Tarifvarianten um 10 Euro. Die Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Selbstverständlich lassen sich zu den 24-monatigen Laufzeitverträgen aktuelle Endgeräte hinzubuchen. Die neuen Mobilfunktarife für junge Leute sind ab dem 1. Oktober 2024 im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom Shop sowie im Fachhandel erhältlich. Kommunikativ wird die Einführung der neuen Young-Tarife sowie des neuen Young-Streaming-Vorteils durch eine zielgruppenspezifische Kampagne mit Fokus auf Online-Medien begleitet.

* connect Heft 1/2024

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