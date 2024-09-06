Wiedersehen mit den Primetime Emmys: MagentaTV holt die Verleihung der Serien-Awards zurück nach Deutschland

Der rote Teppich wird in Kürze ausgerollt, die Laudator*innen bereiten sich auf die Gala vor, die Nominierten üben sich in gespannter Vorfreude: Am 15. September werden in Los Angeles zum 76. Mal die Primetime Emmys verliehen. MagentaTV überträgt die diesjährige Award-Zeremonie auf dem Sender #dabeiTV live und exklusiv in der Nacht vom 15. auf den 16.09 ab 02:00. Bereits um 00:35 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, ab 01:00 Uhr dann die „Red Carpet Show“.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Mit MagentaTV bündeln wir als einziger Anbieter in Deutschland viele der nominierten Serien auf einer Plattform, die über uns oder unsere Partner verfügbar sind. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Emmys zurück nach Deutschland zu holen und Serien-Fans so ein echtes Highlight anzubieten. Besonders gespannt schauen wir jetzt auf das Abschneiden der fünften Staffel von ‚Fargo‘, für die wir hierzulande die exklusiven Rechte besitzen. Bei fünfzehn Nominierungen drücken wir Noah Hawley und seinem Team selbstverständlich die Daumen!“

Die Werbepausen während der Verleihung in den USA nutzt #dabeiTV für ein wertvolles Ad-On: Hanna Huge, Serienexpertin von Serienjunkies.de und der freie Journalist Patrick Heidmann werden die Gelegenheit nutzen, ihre Einschätzungen und Analysen der Veranstaltung mit den Zuschauer*innen zu teilen. Serienbegeisterte können also nicht nur die Preisverleihung live verfolgen, sondern erhalten zusätzlich interessante Hintergründe zu den Nominierten und glücklichen Preisträger*innen.

MagentaTV-Kund*innen können außerdem die gesamte Übertragung inklusive Kommentierung sowie eine 15-minütige Zusammenfassung ab 16. September (ca. 12:00 Uhr) beim inkludiertem Streaming-Angebot „MagentaTV+“ jederzeit abrufen. Zusätzlich gibt’s eine einmalige Wiederholung der Verleihung auf dem Sender #dabeiTV MagentaTV am 16. September passend zur Primetime um 20:15 Uhr.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

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