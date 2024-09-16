Schluss mit dem App-Dschungel! Mobilitäts-Plattform goodride ist da

Ab sofort ist die Mobility-as-a-Service-Plattform und -App goodride deutschlandweit verfügbar. Die mühsame Suche nach dem passenden Fortbewegungsmittel in unterschiedlichen Apps hat damit ein Ende. goodride kombiniert in einer einzigen App die Services verschiedener Mobilitätsanbieter wie Scooter, Bus, Bike und Bahnen sowie zukünftig auch autogebundene Services wie Taxi, Carsharing oder Ridehailing. Dafür ist nur eine einmalige Registrierung notwendig. So entsteht ein digitales Angebot auf dem Smartphone, das den Nutzerinnen und Nutzern tagesaktuell die für sie passende Mobilität zur Verfügung stellt: für eine nachhaltige, individuelle, vernetzte und sichere Fortbewegung der Zukunft.

Die wichtigsten Funktionen von goodride sind:

Multimodale Routenplanung : Verschiedene Verkehrsmittel können einfach kombiniert werden, um von A nach B zu gelangen. Dazu gehören öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing, Bikesharing, Scooter, Taxis und andere Mobilitätsdienste.

: Verschiedene Verkehrsmittel können einfach kombiniert werden, um von A nach B zu gelangen. Dazu gehören öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing, Bikesharing, Scooter, Taxis und andere Mobilitätsdienste. Echtzeitdaten : Aktuelle Informationen zu Fahrplänen, Verspätungen und Verfügbarkeit der angebundenen Verkehrsmittel.

: Aktuelle Informationen zu Fahrplänen, Verspätungen und Verfügbarkeit der angebundenen Verkehrsmittel. Buchung und Bezahlung : Alle Fahrten können direkt geplant, gebucht und bezahlt werden.

: Alle Fahrten können direkt geplant, gebucht und bezahlt werden. Volle Kostentransparenz : Alle Mobilitätsausgaben sind übersichtlich und vergleichbar auf einen Blick dargestellt.

: Alle Mobilitätsausgaben sind übersichtlich und vergleichbar auf einen Blick dargestellt. Personalisierung : Die Anwender*innen erhalten individuelle Empfehlungen auf Basis ihrer Präferenzen und ihres Nutzungsverhaltens.

: Die Anwender*innen erhalten individuelle Empfehlungen auf Basis ihrer Präferenzen und ihres Nutzungsverhaltens. Nutzerfreundlichkeit : Die Customer Experience ist intuitiv gestaltet, um die Navigation und Nutzung für alle Altersgruppen zu erleichtern.

: Die Customer Experience ist intuitiv gestaltet, um die Navigation und Nutzung für alle Altersgruppen zu erleichtern. Sicherheit und Datenschutz : Die Plattform erfüllt höchste Sicherheitsstandards, um persönliche Daten zu schützen und vertrauliche Informationen sicher zu verwahren.

: Die Plattform erfüllt höchste Sicherheitsstandards, um persönliche Daten zu schützen und vertrauliche Informationen sicher zu verwahren. Leistungsfähige Plattform : goodride ist deutschlandweit die einzige Mobilitätsplattform, die öffentliche und private Verkehrsmittel sowie deren Routen- und Preisinformationen integriert. Die Stärke der Plattform liegt in ihrem gesamtheitlichen Ansatz. Sie nutzt KI, um das Reiseerlebnis der Anwender kontinuierlich zu verbessern.

„Mobility ohne Connectivity wird es in Zukunft nicht mehr geben,“ davon ist Dr. Olga Nevska, Geschäftsführerin des Telekom-eigenen Mobilitätsproviders Telekom MobilitySolutions , überzeugt. „Der Übergang zur klimaschonenden Mobilität erfordert neben umweltfreundlichen Antriebssystemen auch die intelligente Vernetzung bestehender und neuer Mobilitätsformen. Mit goodride übernehmen wir Verantwortung und bauen unsere Rolle des Orchestrierers in der digitalen Welt weiter aus.“

Carsten Schröder, Produktverantwortlicher Mobility-as-a-Service, bekräftigt: „goodride wird dazu beitragen, Mobilität endlich stärker aus der Perspektive der Kunden zu gestalten. Unser offener Ökosystem-Ansatz ermöglicht es allen Mobilitätsanbietern, sich sicher und einfach in die App zu integrieren. Die Nutzer erhalten die volle Wahlfreiheit und entscheiden selbst über ihre präferierten Verkehrsmittel. Endlich ist sie da, die deutschlandweite nahtlose Mobilitätserfahrung!“

Nahtlos mobil auf der Digital X

goodride ist der offizielle Mobilitätspartner der Digital X und übernimmt zwei Tage lang das Verkehrsgeschehen in Köln. Mit dem DIGITAL X-Ticket können die Teilnehmenden ÖPNV, TIER-Scooter und nextbikes nutzen.

goodride kann über alle bekannten App-Stores kostenfrei heruntergeladen werden. Die Nutzererinnen und Nutzer können damit durch den öffentlichen Nahverkehr navigieren, das Deutschlandticket abonnieren sowie Bikes, Scooter und Taxen mit dem ÖPNV kombinieren, buchen und bezahlen.

Das Angebot wird stetig um weitere Mobilitätsanbieter und -dienste erweitert.

Besuchen Sie uns auf der DIGITAL X 2024 Die DIGITAL X kommt am 18. und 19. September 2024 wieder nach Köln. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brandhouses und hochkarätigen Redner*innen wird die Kölner Innenstadt auch 2024 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen werden erlebbar – in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Connected Business, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die DIGITAL X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Deutschen Telekom engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner.



Am 19. September wird Olga Nevska (Geschäftsführerin Telekom MobilitySolutions) zusammen mit den Geschäftsführerinnen Stefanie Haaks (KVB) und Anja Wenmakers (SWB) die Plattform goodride vorstellen. Sie diskutieren von 13:50 Uhr bis 14:20 Uhr auf der Volksbühne (Aachener Str. 5, 50674 Köln) über die Mobilität der Zukunft. Weitere Details zur DIGITAL X finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

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