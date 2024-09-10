Telekom: Berlin hat jetzt eine „Magenta Mitte“

Berlin hat jetzt im Herzen der Stadt eine "Magenta Mitte": Die Deutsche Telekom ist in ein neues repräsentatives Gebäude in der Ebertstraße 15A eingezogen. Das moderne Haus zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz war bisher bekannt als Otto-Bock-Haus. Jetzt erstrahlt das sechsstöckige Haus mit den weiß geschwungenen Fassadenbändern in neuem Magenta Glanz. Die neue „Magenta Mitte“ soll zum zentralen Ort der Telekom werden für den Austausch mit politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessensverbänden, mit Geschäftskunden, Partnern, Medien und Entscheidern. Stattfinden sollen dort auch Veranstaltungen, Workshops und Vorträge zu aktuellen Themen der Digitalisierung und Telekommunikation. Mit dem Einzug in die „Magenta Mitte“ gibt das Unternehmen seine vorherige Adresse in der Französischen Straße auf und rückt hinein ins pulsierende Zentrum der Stadt. Damit setzt die Telekom für Besucher und Touristen ein klares Zeichen für ihre Zukunftsorientierung und ihr Engagement für Technologie und Digitalisierung. Insgesamt bietet das Haus Platz für rund 150 Mitarbeitende und Besucher.

Magenta Wahrzeichen in Berlin: Architektonische Highlights

Die neue „Magenta Mitte“ zeichnet sich durch ihre beeindruckende Architektur aus. Gestaltet wurde das Gebäude von den renommierten Gnädinger Architekten. Die prägnante weiße Alu-Glas-Fassade mit ihrer doppelschaligen geschwungenen Struktur sorgt für ein offenes, einladendes Ambiente. Die Telekom hat zudem Lichtinstallationen rund um ihre Magenta Farbfamilie installiert und verleiht dem Gebäude damit zusätzlich Leichtigkeit und Transparenz. Die großzügigen Panoramafenster bieten einen atemberaubenden Blick über Berlin, auf das Brandenburger Tor und den Reichstag, den Berliner Tiergarten und den Potsdamer Platz.

Eine Besonderheit ist die Dachterrasse mit frischer Begrünung, die zur Verbesserung der Luftqualität in der Innenstadt beiträgt.

Innenarchitektur: Moderne, Kunst und Funktionalität

Das Interieur der „Magenta Mitte“ wurde mit einem klaren Fokus auf Flexibilität und Technologie gestaltet. Die Konferenzräume sind mit den neuesten Telekommunikationslösungen ausgestattet. Die Räumlichkeiten bieten ideale Bedingungen für kreative Zusammenarbeit und den Austausch mit Partnern und Kunden. Offene Arbeitsbereiche und Lounges fördern den offenen Dialog und schaffen Raum für innovative Ideen. Im ganzen Haus gezeigt werden außerdem verschiedene Werke aus der Art Collection Telekom. In der Eingangshalle mit den offenen Galerien über zwei Etagen ist beispielsweise die Wandarbeit „Vergessen“ des polnischen Künstlers Stanisław Dróżdż zu sehen. Ihm gegenübergestellt ist ein ebenfalls textbasiertes Werk des US-Amerikanischen Künstlers Lawrence Weiner.

Einladung für Medien

Für Medienvertreter gibt es am 27. November vormittags das Presse-Event „Netzetag“. Vorgestellt werden Neuigkeiten rund um den Netzausbau der Telekom. Bei Interesse können Sie sich gerne unter dieser Adresse anmelden: medien@telekom.de

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