Telekom sucht per Plakat nach Mobilfunkstandorten im Hamburg-Niendorf.

Die Telekom geht im Hamburger Stadtteil Niendorf mit Plakaten und Zeitungsanzeige auf die Suche nach Mobilfunkstandorten. Für diesen ungewöhnlichen Weg hat sich das Unternehmen entschieden, weil es nach wie vor schwierig und langwierig ist, Stellflächen und Vermieter für neue Mobilfunkstandorte zu finden. Eine Anbietung von Immobilien ist dabei denkbar einfach: Unter www.telekom.com/mobilfunkstandort können interessierte Eigentümer Kontakt zur Telekom aufnehmen und ein Angebot einsenden.

Das Mobilfunknetz in Hamburg-Niendorf ist bereits gut ausgebaut. Die Telekom sucht aber auch in städtischen Gebieten kontinuierlich nach Standorten, um zukünftigen Kapazitätsanforderungen gerecht zu werden und eine optimale Netzqualität sicherzustellen. „Allein im vergangenen Jahr ist der Datenverkehr in unserem Netz wieder um 30 Prozent gestiegen. Um auch in Spitzenzeiten eine stabile und schnelle Verbindung zu garantieren und innovative Technologien wie 5G flächendeckend anzubieten, sind zusätzliche Standorte notwendig“ betont Kristofer Steinijans, Leiter EMVU und Kommunen. „Das Netz muss daher fortlaufend weiter ausgebaut werden, um mit den Wünschen und dem Bedarf der Menschen Schritt zu halten.“

Hinzu kommt, dass sich eine große Metropole wie Hamburg sich laufend verändert: Bautätigkeiten, die Verdichtung von Stadtteilen und Quartieren oder der Abriss von Gebäuden machen die Suche nach neuen Standorten für Hamburgs Mobilfunkversorgung notwendig.

Wer einen Standort für eine Mobilfunkanlage zur Verfügung stellt, hilft dem Netzausbau in Deutschland. Und er muss es nicht umsonst machen: Für einen Mobilfunkstandort wird eine langfristige, ortsübliche Miete gezahlt. Steinijans verspricht: „Wir werden jedes Angebot prüfen, das für den Stadtteil Niendorf und andere Hamburger Gebiete reinkommt. Egal ob Dachstandort oder Freifläche.“

Die Telekom betreibt in Hamburg aktuell 610 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei 100 Prozent. Bis 2026 sollen weitere 90 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an über 400 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Bereits beim Pilotprojekt der Telekom im letzten Jahr wurde unter dem Motto „Unsere Antennen suchen ein Zuhause“ in 12 Städten per Plakatwerbung ein neuer Standort gesucht. Die Resonanz auf die Aktion ist überaus positiv: Insgesamt wurden über 1.800 Standorte bundesweit eingereicht, darunter 140, die zurzeit weiterverfolgt werden.

Deutschlands größtes und bestes Netz

Aktuell betreibt die Deutsche Telekom mehr als 35.000 Mobilfunkstandorte in Deutschland. Zusätzlich baut das Unternehmen jährlich rund 1.500 neue Standorte. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit mehr als 12.500 5G-Antennen in über 940 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Bereits heute können 97 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei über 99 Prozent.

Und hier gibt es auch ein Video zu dem Thema

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