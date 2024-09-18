Wiesn-Netz der Telekom ist startklar.

Die Telekom setzt beim Oktoberfest in diesem Jahr zum dritten Mal 5G ein und sorgt damit für einen reibungslosen Ablauf bei der Datenübertragung: Zehn zusätzliche Mobilfunk-Masten und vier Standorte in Bierzelten versorgen die Gäste auf der Wiesn. Dieses Jahr steht für alle Mobilfunk-Antennen wiederholt das schnelle 5G-Frequenzband 3,6 Gigahertz zur Verfügung. Die Kapazität dieser Sonderversorgung reicht aus, um eine mittelgroße Stadt wie Kassel mit Mobilfunk zu versorgen. Während des Oktoberfests 2023 wurden im Mobilfunknetz der Telekom 211 Terabyte an Daten übertragen und über 4,1 Millionen Telefonate geführt. Der Datenverkehr hat sich schon im letzten Jahr um rund 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Für dieses Jahr wird ein neuer Datenrekord erwartet.

Festnetz auf der Wiesn

Und auch das Festnetz der Telekom spielt auf dem Oktoberfest eine wichtige Rolle. Für die Schausteller und Festwirte auf dem Festgelände stellt die Telekom knapp 200 Festnetz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwandfrei funktioniert. Für diesen Zweck ist das Festgelände mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet.

Bester Mobilfunk in München

Auch jenseits Oktoberfests ist das Netz der Telekom in München bestens gerüstet: Dort versorgt der Netzbetreiber bereits 99,9 Prozent der Bevölkerung sowohl mit LTE als auch mit 5G. Insbesondere auf der superschnellen 3,6 Ghz-Frequenz zählt die bayerische Landeshauptstadt zu den am besten versorgten 5G-Städten der Telekom. So funken im Stadtgebiet bereits rund 600 5G Highspeed-Antennen mit 1 Gigabit pro Sekunde.

Bestes Netz für Großevents: 5G-Sonderversorgung der Telekom

Zusätzlich zur bestehenden dauerhaften Mobilfunkversorgung bietet die Telekom für größere Veranstaltungen temporäre Lösungen an – eine sogenannte Sonderversorgung. Zum Einsatz kommen dabei mobile Antennen, die über einen bestimmten Zeitraum Mobilfunk für stark besuchten Gelände liefern und im Anschluss wieder abgebaut werden. Insbesondere der neuste Mobilfunkstandard 5G ermöglicht hierbei auch bei großen Menschenmengen höhere Netzkapazitäten und eine reibungslose mobile Datenübertragung. Neben dem Oktoberfest verstärkt die Telekom jährlich bundesweit auf rund 250 Veranstaltungen zeitweise mit solchen zusätzlichen Maßnahmen das Mobilfunknetz vor Ort. Zum Beispiel auch auf Festivals und Konzerten oder in diesem Jahr auch rund um die Fanmeilen der Fußball-EM.

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